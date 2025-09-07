Daniel David, mesaj cu o zi înainte de începerea anului școlar: „Școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm împreună cu părinții.”

Ministrul Educației, Daniel David, transmite că profesorii au o datorie morală față de elevii și este convins că dascălii îi vor primi pe copii în clase.

Ministrul Educației, Daniel David, este convins că profesorii vor primi elevii la clase în prima zi de școală | Foto: Inquam Photos - Gyozo Baghiu

Ministrul Educației, Daniel David, transmite, duminică, într-un mesaj adresat profesorilor și elevilor, că înțelege nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare, însă îi așteaptă, luni, 8 septembrie 2025, la începerea anului școlar, pe elevi alături de părinți.

Ministrul Educației: Profesorii au o datorie morală față de elevi

„Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la școală, că sunt încă unele întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale. Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”, se arată într-un mesaj al ministrului, postat pe site-ul ministerului.



El spune că este conștient de nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare și a respectat protestele inițiate de sindicate, dar crede că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci pentru a construi măsuri și reforme care să aducă tuturor un sistem de educație de calitate.



„Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim', a adăugat Daniel David.

