Radiografia învățământului din Cluj. Cum va începe școala? Marinela Marc: „Directorii să aibă un plan A și B.”

Șefa IȘJ Cluj, Marinela Marc, este încrezătoare înaintea începerii anului școlar și speră ca profesorii să îi primească cum se cuvine pe elevi la clasă.

Șefa IȘJ Cluj, Marinela Marc, le sugerează directorilor de școli să fie pregătiți pentru orice situație în prima a anului școlar 2025-2026 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Înaintea inceperii anului școlar, inspectorul școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Marinela Marc, a prezentat un bilant al învățământului din județ.

Aceasta a prezentat indicatorii de referință pentru învățământul preuniversitar clujean, în anul școlar 2024-2025. Totodată, șefa IȘJ Cluj a făcut precizări referitoare la începutul anului școlar 2025-2026.

Au fost prezentate și prioritățile Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în anul școlar 2025-2026.

Șefa IȘJ Cluj: „Liceele tehnologice nu sunt cenușăreasa învățământului românesc”

„A fost o activitate laborioasă anul trecut școlar. Clujul s-a situat pe primul loc atât la examenul de Bacalaureat cât și la Evaluarea Națională. Am avut 22 de instituții de învățământ, inclusiv licee tehnologice, unde promovabilitatea a fost de 100%, deci aceste licee nu sunt o cenușăreasă cum se afirmă în spațiul public”, a declarat Marinela Marc, vineri, 5 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă desfățurată la sediul IȘJ Cluj.

În acest an școlar vor fi 7.800 de cadre didactice în județul Cluj, iar 600 de posturi au fost reduse prin creșterea normei didactice, urmare a implementării legi 141/2025. 141 de cadre au avut nevoie de completare de catedră și au fost soluționate favorabil.

Totodată, Marinela Marc îndeamnă părinții să își ducă la școli copiii pentru deschiderea anului școlar 2025-2026.

Șefa IȘJ a afirmat că directorii unităților de învățământ sunt pregătiți să-i primească pe copii, iar anul școlar va începe, cu toate că sunt anunțate boicotări la festivitățile de început de an.

Aproape jumătate dintre profesorii din Cluj intenționează să protesteze la început de an școlar

„Vom vedea luni care va fi atitudinea colegilor cadre didactice, pentru că știm că de fiecare dată, la asemenea acțiuni sunt unii care semnează listele de la sindicat și își dau acordul acord să facă protest, iar în realitate au o altă atitudine. Din centralizarea noastră, din totalul cadrelor didactice, 2.722, adică 38% și-au manifestat intenția de a desfășura activități de protest, iar din personalul didactic, auxiliar și administrativ, 286, adică 13,7%”, a mai declarat Marinela Marc

Aceasta a mai afirmat că le-a transmis directorilor unităților din învățământ din Cluj să fie organizați și să aibă variante în care elevii să poată fi conduși în sălile de clasă.

„Eu le-am sugerat (directorilor de școli - n. red.) să fie organizați, să aibă și planul A, și planul B, pentru că dacă vor să-și primească copiii, atunci să fie cadre didactice disponibile, să-i primească, să-i conducă în sălile de clasă. Așa cum am spus și ieri la inaugurarea școlii (din cartierul Iris din Cluj-Napoca - n. red.), nu mi se pare potrivit să stricăm bucuria primei zile de școală a copiilor. Din 9 septembrie încolo, dacă profesorii sunt organizați și doresc și vor să desfășoare forme legale de protest, este dreptul lor, nu-i împiedică nimeni, nu face nimeni presiuni, dar nu mi se pare corect, pentru că, mai ales pentru cei care încep clasa pregătitoare, clasa a noua, copiii ăceștia vor să se bucure de acest eveniment și își vor aminti de el poate toată viața și e greu pentru ei să înțeleagă de ce nu e acolo doamna învățătoare, și e, nu știu, cu o pancartă în fața școlii. Vom vedea. Sper să nu fie incidente, să fie o atitudine civilizată, pentru că totuși vorbim de colegi, cadrede didactice, care ar trebui să fie niște repere morale și de demnitate în comunitățile școlare”, a mai explicat Marinela Marc.

În județul Cluj, anul școlar va începe cu 392 de unități de învățământ de stat și 68 de învățământ privat.

Școlile din Cluj unde elevii vor merge în două schimburi

Vor funcționa în 2 schimburi 12 unități de învățământ, urmare a creșteri numărului de clase și lipsă de spațiu:

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca

Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca

Școala Gimnazială „Alexandru Vaida - Voevod” Cluj-Napoca

Școala Gimnazială „Horea” Cluj-Napoca

Şcoala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca

Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii

De asemenea, nouă unități de învățământ vor funcționa în două schimburi din cauza nefinalizării lucrărilor de reabilitare/modernizare.

Este vorba de:

Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca,

Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii

Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești

Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul

Școala Gimnazială din comuna Frata

Școala Gimnazială din comuna Cămărașu.

Pauze și ore mai scurte la unele școli din Cluj

Unele unități de învățământ au solicitat reducerea orelor de curs și a pauzelor

„Avem și un număr însemnat de școli, care ne-au solicitat aprobare pentru reducerea duratei orelor de curs și a pauzelor, fie pentru că se desfășoară aceste lucrări și funcționează în două schimburi, fie din rațiuni de transport școlar, de a organiza rutele și programele microbuzelor care fac mai multe curse pentru a-i aduce pe elevi la școală. Reducerea orei de curs, deci de la 50 de minute la 45”, a mai precizat Marinela Marc.

În Cluj-Napoca, în această situație se află trei școli care sunt în proces de modernizare. Acestea sunt:

Școala Gimnazială „Ion Creangă”

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”

Școala Gimnazială „Octavian Goga”

Școlile din mediul rural aflate în această situație sunt:

Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești

Școala Gimnazială din Cămărașu

Școala Gimnazială din Frata

Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” din Sânpaul.

Cursurile vor începe între orele 7.15 și 7.45 în Cluj-Napoca la:

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca

Colegiul Național Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca

Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca

În mediu rural:

Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești

Școala Gimnazială „Borbely Jozsef” din Săvădisla.

Școala va începe între ora 8.10-8.30 pentru elevii de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj-Napoca, Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca și în școlile din comunele: Apahida, Borșa, Tritenii de Jos, Călărași, Buza, Căianu, Ciurila, Sânmartin (sat Cutca), Geaca, Săvădisla (Hășdate-Finișel), Iclod, Mica (sat Nireș), Mărgău (sat Răchițele), Săcuieu, Țaga, Tureni și Unguraș.

Orele încep de la ora 9 pentru elevi din clasele primare de la Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău, Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărișel, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș, Școala Gimnazială „Mihai Vodă” Mihai Viteazu, Școala Gimnazială Călățele, Școala Gimnazială Gârbău, Școala Gimnazială Mănăstireni și Școala Gimnazială Râșca.

