Grevă în toate școlile din județul Cluj. Peste 6.000 de profesori intră în grevă japoneză! Proteste anunțate și în universitățile clujene!

Protest la catedră cu banderole și insigne în piept, mâine, în toate școlile din județul Cluj. Profesorii amenință cu declanșarea grevei generale, în toamnă, la începutul anului școlar.

În 2023, profesorii clujeni au ieșit în stradă în cea mai mare grevă generală din învățământ | Foto: monitorulcj.ro

Profesorii sunt nemulțumiți de măsurile care ar urma să fie luate împotriva lor pentru reducerea deficitului bugetar.

Lucia Cjocaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (SLIPC) | Foto: Lucia Cojocaru - Facebook

6.000 de profesori vor preda cu banderole și insigne în piept

„Protestul va avea loc în toate școlile din județul Cluj pe tot parcursul programului. Este un protest cu banderole și insigne în piept, cu afișe la intrările principale. Este o grevă japoneză. 6.000 de membri ai sindicatului vor purta banderole în clase din 10.000 de salariați”, a precizat pentru monitorulcj.ro Lucia Cjocaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (SLIPC).

În opinia sindicaliștilor, creșterea normei didactice de predare ar fi o decizie „iresponsabilă”.

„Aceste măsuri, dacă vor fi puse în practică, îi vor afecta foarte grav pe colegii noștri și va duce inevitabil la afectarea calității actului educațional. Aici ne referim în special la creșterea normei didactice de predare, care ar fi o decizie iresponsabilă, cadrele didactice fiind deja supraîncărcate cu activități didactice, extrașcolare, curiculare, cu activități de formare continuă, sarcini administrative foarte multe. O creștere a normei ar compromite iremediabil calitatea predării, ar spori epuizarea profesională și ar descuraja și mai mult tinerii să aleagă cariera didactică. Solicităm menținerea normei de predare actuale și, pe termen lung, o analiză reală a condițiilor de muncă, pentru a asigura un echilibru optim între volumul de muncă și eficiența didactică”, a mai spus Cojocaru.

Problema voucherelor de vacanță

Potrivit acestora, coborârea pragului salarial în funcție de care se acordă voucherele de vacanță și indemnizația de hrană va determina eliminarea acestor drepturi pentru un număr semnificativ de salariați și va conduce la o scădere a puterii de cumpărare, care va afecta, în special, personalul de predare aflat la început de carieră, personalul didactic auxiliar și personalul administrativ.

„O altă problemă ar fi coborârea pragului salarial în funcție de care se acordă aceste vouchere de vacanță și indemnizația de hrană, care va determina eliminarea acestor drepturi și va conduce la o scădere a puterii de cumpărare și sunt afectați mai ales personalul de predare, care sunt la început de carieră, personal auxiliar și administrativ. Făcând o paranteză, nu cred că femeia de serviciu din școală ar trebui sancționată să nu-i se mai dea acea indemnizație de hrană. Altă problemă ar fi eliminarea indemnizațiilor pentru titlul științific de doctor, care reprezintă o dovadă că viitorul guvern nu este interesat de performanță, de calitate, de dezvoltarea personalului didactic și a personalului de cercetare. Personalul didactic de predare este profund neliniștit și revoltat de propunerile care au apărut în spațiul public referitor la modificarea statutului de titular în învățământ și la faptul ca ar urma să-și desfășoare activitatea timp de 8 ore pe zi în unitățile de învățământ. În primul rând, trebuie să spunem că nu sunt condițiile de desfăşurare a activității în cele opt ore care vor să ni se impună. Zilele acestea s-au împlinit doi ani de la greva generală pe care am avut-o și trebuie să amintim clasei politice că salarizarea este nemotivantă și neconformă cu importanța muncii prestate de către cei din învățământ”, a mai spus președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (SLIPC).

Grevă generală în toamnă?

Sindicaliștii atrag atenția că, în situația în care protestul de miercuri va fi tratat cu „indiferență”, iar viitorul Guvern va pune în practică propunerile de măsuri apărute în spațiul public care vor afecta salariații din învățământ sunt hotărâte să declanșeze ample acțiuni de protest.

„Dacă vom fi tratați cu indiferență iar viitorul guvern va pune în practică propunerile de măsuri care au apărut în spațiu public, suntem hotărâți să declanșăm ample acțiuni de protest urmând, poate, chiar la începutul anului școlar să declanșăm greva generală”, a încheiat Cojocaru.

Proteste și la Universitatea Babeș-Bolyai

Laura Olteanu, lider de sindicat în Universitatea Babeș-Bolyai, a declarat pentru monitorulcj.ro că la protestul de mâine sunt așteptați să participe în jur de 4.000 de profesori.

„Protestul se va desfășura prin purtarea unor ecusoane și postarea afișelor în cadrul instituției și este greu de precizat un număr de participanți. Pot însă aprecia că sunt invitați să participe nu numai membrii de sindicat, ci toți cei care cred în solicitările existente, deci cum avem un număr spre 4.000 de angajați, cred că suntem un număr semnificativ. Astfel spunem un NU categoric:

majorării normei didactice

modificării criteriilor de acordare a voucherelor de vacanță și a indemnizației de hrană

eliminării indemnizatiei pentru titlul științific de doctor

reducerii personalului

obligării cadrelor didactice să stea 8 ore în unitatea de învățământ.

Solicităm finanțarea universităților conform costurilor reale cu educația studenților, respectarea autonomiei universitare, salarizare motivantă și conformă cu importanța muncii”, a declarat Olteanu.

USAMV Cluj se alătură protestelor

„Vom participa la protestul de mâine. Deja am pus afișe în universitate, am împărțit banderolele și insignele. Sindicatul nostru are 450 de membri, toți au fost informați despre protestul de miercuri, acum nu știu câți dintre ei vor participa efectiv, dar nemulțumiri există și la nivelul USAMV-ul”, au declarat pentru monitorulcj.ro reprezentanții Sindicatului U.S.A.M.V.C.N. al cadrelor didactice, cercetători, cadrelor didactice auxiliare şi personalului nedidactic din cadrul USAMV Cluj-Napoca.

UMF Cluj-Napoca susține acțiunea de protest: „România educată, nu sacrificată”

Sindicatul UMF Cluj-Napoca din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca susține acțiunea de protest de la nivel național.

„Am informat rectoratul universității referitor la acțiunea de protest care va avea loc miercuri, 18 iunie. În acest sens voi depune și o înștiintare tiparită la registratura instituției, în care va fi specificat faptul că mâine Sindicatul UMF Cluj-Napoca va organiza un protest de susținere a inițiativei celor trei federații sindicale din învățământ”, a declarat pentru monitorulcj.ro Rareș Iovanov, presedintele Sindicatului UMF Cluj-Napoca, reprezentatul singurului sindicat din Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Sindicatul este afiliat Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”.

„Membrii de sindicat care sprijină acțiunea vor purta un ecuson de protest care va conține un mesaj de susține a protestului: «Educație, nu austeritate», «Nu acceptăm să fim umiliți», «Demnitate pentru Educație», «România educată, nu sacrificată»”, a mai spus Iovanov.

