UBB, după protestul studenților: Universitatea Babeș-Bolyai e deschisă la dialog onest și constant

După protestul studenților de astăzi, 25 februarie 2026, Universitatea Babeș-Bolyai a transmis că este deschisă la dialog constant și onest în cadrul comunității.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a transmis că își reafirmă deschiderea pentru un dialog constant și onest în cadrul întregii sale comunități academice.

„UBB asumă dialogul ca principiu esențial al guvernanței academice, acesta reprezentând modul firesc de colaborare cu întreaga comunitate, iar studenții rămân în centrul preocupărilor noastre.

Rațiunile legale și bugetare care au stat la baza stabilirii noilor cuantumuri ale taxelor de școlarizare propuse în conformitate cu cerințele legii și ale contractului instituțional încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și universitățile publice din România au fost discutate cu reprezentanții statutari ai studenților, iar majorările vor fi implementate în decursul următorilor doi ani universitari, urmărind alinierea la alocația bugetară din finanțarea instituțională, respectiv 6.500 de lei/an universitar”, a transmis UBB Cluj, printr-un comunicat de presă remis monitorulcj.ro.

Conform UBB Cluj, comunitatea studențească este prezentă în toate structurile de decizie ale universității, iar reprezentanții ei statutari sunt consultați cu privire la toate propunerile și hotărârile care ar putea afecta activitatea, condițiile de studiu, cercetare și trai ale studenților.

UBB a încercat, în timpul și după perioada pandemiei, să mențină taxele la un nivel cât mai scăzut, deși acest lucru a pus o povară financiară foarte mare asupra bugetului Universității, care, în condițiile creșterii semnificative a costurilor de întreținere și ale utilităților, a trebuit să suporte din bugetul propriu toate aceste cheltuieli, punându-se astfel o presiune foarte mare pe echilibrul bugetar. Din dorința de a-și proteja cât mai mult studenții, UBB a rămas mult în urma altor universități din punctul de vedere al majorării taxelor, ceea ce ne pune de acum înainte în dificultate în ceea ce privește investițiile suplimentare tocmai în facilitățile pe care le oferim studenților. Nivelul actual al taxelor nu mai acoperă cheltuielile pe care universitatea trebuie să le facă pentru a susține tocmai nevoile studenților.

„Pe de altă parte, potrivit analizei comparative realizate cu privire la marile universități românești, UBB rămâne universitatea cu cea mai echilibrată politică de taxe din România în anul universitar 2025-2026, evitând majorările agresive și menținând un nivel de taxe situat în jurul sumei de 5.000, spre deosebire de alte universități mari. De asemenea, tarifele de cazare stabilite pentru studenții UBB sunt net inferioare altor centre universitare, constituind un argument puternic pentru atragerea studenților din categorii socio-economice vulnerabile, dar nu numai.

Credem într-o comunicare constantă, deschisă și responsabilă, iar inițiativele care răspund nevoilor reale ale comunității academice sunt analizate cu seriozitate și, atunci când este posibil, transformate în soluții concrete”, se mai arată în comunicatul UBB Cluj.

Reamintim faptul că astăzi, miercuri, 25 februarie 2026, aproximativ 100 de studenți au protestat împotriva taxelor mărite de Universtiatea Babeș-Bolyai Cluj.

Studenții UBB s-au strâns în fața rectoratului universității pentru a protesta împotriva taxelor mărite.

