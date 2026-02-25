Șefa DIICOT, Alina Albu: „Inteligența artificială ar putea fi folosită de procurori în anchete”. Cât ar costa?

Șefa Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) a spus că inteligența artificială (AI) pute fi folosită de procurori în achete.

Alina Albu, șefa DIICOT candidează pentru un nou mandat de procuror-șef în cadrul instituției pe care o conduce | Foto: Captură video Faceboo, Ministerul Justiției

Procurorul-șef al DIICOT, Alina Albu, care candidează pentru un nou mandat la conducerea instituției, a afirmat, miercuri, 25 februarie 2026, că inteligența artificială ar putea fi folosită de procurori pentru culegerea de informații în anchete.

Șefa DIICOT: Sunt șanse mari să folosim AI-ul în anchete

„Dacă vorbim de inteligență artificială, nu doar că este la modă, dar, practic, vine peste noi. În afară de costuri, care, așa, la o primă vedere, eu am făcut un pic de research înainte, sunt foarte mari ca să digitalizezi complet și să folosești inteligența artificială la nivel de structură de DIICOT, în toate serviciile, birourile teritoriale și la structura centrală, costurile sunt de milioane de euro. Cu toate astea, eu cred că beneficiile sunt multe, în special în ceea ce am spus: pătrunderea pe Darknet, infiltrarea acolo și, mai ales, colectarea de date, de metadata și punerea lor la un loc pentru a genera produs analitic mult mai repede decât orice analist uman. Am lucrat dosare în care am folosit analiști de la prima sesizare până la rechizitoriu. Ce făcea analistul respectiv? Poate doi, trei, împreună cu britanici, împreună cu francezii, puși trei analiști deodată, și tot n-au reușit să facă mai repede de șase luni. Șase luni până la rechizitoriu în stare de arest. Inteligența artificială ar putea face asta în câteva ore. Există niște limite, părerea mea, și niște riscuri. Inteligența artificială poate să asiste, dar nu poate să decidă. Și aici principalul risc este, mă rog, să devină dependent de A.I., să fie cel care să ceară părerea pentru orice produs analitic, pentru orice necesitate, inteligenței artificiale”, a declarat Alina Albu, în cadrul interviului susținut în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției, potrivit Agerpres.ro.

Cum ar ajuta inteligența artificială la anchetele penale?

Ea a adăugat că s-ar putea realiza o colaborare cu unele universități din București pentru crearea unui sistem pilot de inteligență artificială.

„La nivel macro, cred că este foarte benefic. Mă gândesc chiar că aș putea să încerc dezvoltarea, împreună cu cei de la compartimentul de tehnologia informației din cadrul structurii centrale și cu atragerea unor minți strălucitoare din universități. Avem atât de mulți tineri care iau premii internaționale și lasă în urmă țări importante, precum Statele Unite sau China, și să-i atrag. Mă gândesc la Universitatea București, la Cibernetică, mă gândesc la Politehnică, unde sunt oameni strălucitori, să începem cu atragerea unui fond pe proiect european sau poate chiar și de la buget, dacă nu va fi foarte mare costul. Mă gândesc la câteva sute de mii, 200 de mii de euro, 300 de mii de euro, să facem un pilot și să folosim AI-ul în asta”, a spus procurorul-șef al DIICOT.

Alina Albu a exemplificat cum ar putea ajuta inteligența artificială procurorii în anchetele penale.

„Inteligența artificială să colecteze tot ce a rămas din interceptările telefonice vreodată stocate pe serverele DIICOT, care sunt servere interne, să facă produs de analiză din tot ceea ce a căutat DIICOT în device-urile percheziționate, să le pună pe toate la un loc și să îmi genereze hărți de risc, hărți relaționale, să-mi identifice țintele de nivel înalt, să-mi identifice pattern-uri de acțiune, tipare după care oamenii ăștia funcționează. Aș putea să-l antrenez să vadă unde sunt criptomonedele și fluxurile de criptomonede, să îmi dea o semnalare după ce am pus acolo toate tranzacțiile financiare care, pentru ochiul specialistului uman, nu au însemnat nimic, dar pentru capacitatea modului de inteligență artificială este o nimica toată și să-mi genereze: acolo ai spălare de bani”, a arătat Alina Albu.

