Consilierul județean Bashar Molhem provoacă clujenii la dezbatere: „Interzicere totală a păcănelelor sau reducerea numărului de săli?”

Sălile de păcănele sunt, în realitate, începutul ruinării, nu divertisment, a spus Bashar Molhem, consilier județean CJ Cluj.

Consilierul județean Bashar Molhen a spus că jocurile de noroc ruinează vieți | Foto: Facebook, Bashar Molhen (stânga) / monitorulcj.ro (dreapta)

Consilierul județean a întrebat clujenii pe Facebook, dacă „a venit momentul să spunem stop jocurilor de noroc”?

Consilierul județean Bashar Molhem: „În Cluj avem săli de jocuri de noroc care ruinează oamenii”

„Conform noilor reglementări legale, primăriile pot, de acum, să intervină mai ferm în activitatea sălilor de jocuri de noroc. La Cluj avem săli de acest fel peste tot. Pentru unii e «divertisment», dar, în realitate, pentru mulți este începutul decăderii, al ruinării financiare și emoționale.

Cred că a venit momentul să spunem STOP JOC. Să alegem de partea cui suntem: de partea profiturilor rapide sau de partea tinerilor și a familiilor ale căror destine sunt distruse de aceste «capcane ale norocului»? Voi ce părere aveți: interzicerea totală sau reducerea severă a numărului sălilor de jocuri de noroc?”, i-a întrebat Bashar Molhem pe clujeni, într-o postare pe pagina sa de Facebook, miercuri 25 februarie 2026.

Primăriile din România, rol-cheie în reglementarea păcănelelor

Guvernul a modificat, prin Ordonanța de urgență privind administrația, reglementările referitoare la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligației operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

Aceasta este una dintre măsurile pentru descentralizare și creșterea capacității administrative, cuprinse în OUG adoptată marți de Executiv.

Potrivit Guvernului, Codul administrativ (OUG 57/2019) se modifică în sensul consolidării cadrului legal pentru consorțiile administrative, transferul competențelor către administrația publică, atestarea bunurilor publice, transferul de proprietate între stat și unitățile administrativ - teritoriale.

De asemenea, prin transformarea activelor neutilizate ale statului în resurse locale - clădiri și terenuri de care comunitățile au nevoie - se deblochează investiții locale.

De exemplu, dacă un teren sau o clădire stă în paragină și aparține statului, primăria poate cere oficial trecerea imobilului în proprietatea locală pentru a o recondiționa și utiliza eficient. În situația trecerii unui bun din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a UAT în vederea unor investiții publice locale, autoritatea publică locală poate achita contravaloarea bunului în rate anuale pe o perioadă de până la 10 ani. Avansul este de doar 25%, restul sumei fiind eșalonată, ceea ce permite realizarea investiției fără a bloca bugetul local într-un singur an, arată Executivul.

Totodată, se modifică și completează reglementările cu privire la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligației operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

Consiliile locale vor stabili o taxă locală anuală, iar spațiile destinate jocurilor de noroc vor trebui autorizate în baza politicilor locale.

Operatorii au obligația de a informa autoritățile locale înainte de începerea activității într-o localitate și de a respecta cerințele tehnice și regulamentare stabilite prin normele metodologice.

Consiliul local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot sau nu desfășura activități de jocuri de noroc.

Pentru operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe dețin autorizație valabilă de exploatare a jocurilor de noroc de la ONJN, prevederile cu privire la autorizarea locală se solicită la expirarea perioadei de autorizare de la ONJN, iar taxa locală anuală se va datora după expirarea acestui termen.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: