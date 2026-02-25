Florești, singura comună amintită la București ce ar putea fi ocolită de tăierile lui Bolojan

În contextul tăierilor din administrație, promovate de Guvernul Bolojan, unele localități nu vor fi afectate de măsurile adoptate prin ordonanță de urgență. Comuna Florești a fost amintită la București ca model de creștere a populației, situație în care numărul de polițiști locali sau al funcționarilor din administrație nu va fi afectat de reduceri.

Florești, singura comună amintită la București ce ar putea fi ocolită de tăierile lui Bolojan|Foto: monitorulcj.ro

În cadrul conferinței ce a urmat ședinței extraordinare de Guvern de marți seara, în care a fost adoptată tăierile din administrație, ministrul Dezvoltării Cseke Attila a anunțat că anul trecut doar 644 de autorități locale, unități administrativ-teritoriale, își puteau acoperi din venituri proprii cheltuielile de personal, în timp ce restul până la 3.228 nu își puteau acoperi aceste venituri.

Florești, singura comună amintită la București ce ar putea fi ocolită de tăierile lui Bolojan

În acest sens, ministrul Dezvoltării a oferit exemplul Floreștiului, pentru a ilustra situațiile în care tăierile din administrație nu se vor aplica ori vor fi reduse la minim: administrațiile locale din zonele cu populație în creștere au nevoie atât de personal calificat, cât și de un număr suficient de polițiști locali.

„La autoritățile locale, la comune, pentru că discuțiile cu structurile asociative, evident, au avut în vedere și realitatea care s-a schimbat de-a lungul timpului în România, am propus, și Guvernul și coaliția au fost de acord, să instituim alte două trepte de norme de personal, astfel încât pentru comunele, care sunt în număr de cinci, între 20.000 și 50.000 de locuitori, să avem o normă de personal crescută față de segmentul 10.000 - 20.000 și la peste 50.000, unde avem comuna Florești din Cluj, să avem iarăși o normă de personal crescută”, a explicat Cseke Attila, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, la finalul ședinței Executivului.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seara, că ordonanța privind reforma în administrație „rezolvă câteva aspecte importante” care țin atât de administrația locală, cât și de cea centrală. De asemenea, premierul a susținut că noile prevederi crează cadrul pentru descentralizarea administrativă.

Conform recensământului din 2021, comuna Florești din județul Cluj are o populație de peste 52.000 de locuitori, înregistrând o creștere masivă - peste 130% - față de anul 2011.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: