Ce decădere! Billel Omrani, aproape de a bate palma cu un club din Liga 2 din România

La 32 de ani, Billel Omrani este aproape de a ajunge la o echipă din play-out-ul ligii secunde.

Billel Omrani a contribuit la toate cele 5 titluri consecutive câștigate de CFR între 2018-2022 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fost atacant la CFR, Billel Omrani are parte de un final de carieră sub așteptări. După plecarea din Gruia, produsă în vara anului 2022, atacantul a avut parte de mai multe experiențe nefericite.

După ce a evoluat ultima oară pentru Anagennisi Karditsa, liga a doua din Grecia, Omrani a decis să revină în România și este aproape de a bate palma cu Concordia Chiajna.

El s-a antrenat cu ilfovenii în ultimele zile și are șanse mari de a ajunge la un acord cu divizionara secundă, după cum a anunțat și președintele clubului, Cristian Tănase.

„Omrani se antrenează cu noi. Vrem să-l legitimăm, dar vom şti astăzi mai multe. Dacă semnăm contractul, vom anunţa oficial. Urmează nişte controale medicale şi apoi vom vedea”, a spus preşedintele ilfovenilor, pentru digisport.ro.

În 2019, Billel Omrani a fost decorat cu titlul de „Cel mai bun jucător străin al anului” în ancheta Gazetei Sporturilor. În acel an, jucătorul trecut pe la Marseille contribuise decisiv la parcursul CFR-ului în preliminariile Ligii Campionilor și la accederea în grupele Europa League, dar și la victoriile din grupe care i-au adus pe ardeleni în primăvara europeană.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: