Tenis internațional. Daniil Medvedev propune o schimbare majoră în clasamentul tenisului mondial!

Tenismanul rus Daniil Medvedev (nr. 11 mondial) propune ca în clasamentul ATP să puncteze doar turneele de Grand Slam și ATP Masters 1.000, pentru a decongestiona programul încărcat.

Jucătorii profesioniști de top au anumite obligații, începând cu participarea la un număr obligatoriu de turnee.

Acestea includ cele patru turnee de Grand Slam și opt turnee Masters 1000. Având în vedere că jucătorii trebuie să concureze în 18 turnee pe an, aceștia trebuie totuși să aleagă șase turnee din categoriile ATP 500 și ATP 250.

Fostul lider mondial, clasat în prezent pe locul 11, consideră că turneele ''mai mici'' nu ar trebui să fie incluse în clasament, pentru a reduce presiunea asupra jucătorilor care sunt în circuit unsprezece luni pe an.

„Este singura modalitate de a scurta programul. Dar știu că acest lucru nu se va întâmpla niciodată pentru că există acorduri, iar ATP nu are suficienți bani pentru a cumpăra totul. Și turneele implicate nu vor cădea niciodată de acord pentru că vor pierde bani.

E vorba de afaceri. Așa cum stau lucrurile în circuitul ATP, nimic nu se va schimba. Cel puțin, nu în timpul carierei mele”, a campionul de la US Open 2021. „Să jucăm patru turnee de Grand Slam, 11 ATP Masters 1.000. Iar celelalte turnee, poate le putem juca fără puncte în joc”, a adăugat el.

Pentru rusul în vârstă de 30 de ani, problema constă în faptul că jucătorii trebuie să joace în prea multe turnee pentru a acumula suficiente puncte pentru a se califica în Turneul Campionilor ATP de la sfârșitul anului.

El a indicat cazul lui Holger Rune, care a suferit o ruptură de tendon ahilian într-un turneu ATP 250 în octombrie.

„Toată lumea spunea după aceea că el (Holger Rune) nu avea nevoie să joace acel turneu. Dar el voia să meargă la Torino și trebuia să joace acel ATP 250, chiar dacă nu era un turneu obligatoriu.

Anul trecut, am jucat șapte turnee la rând. Era obligatoriu? Nu. Dar, din moment ce am jucat prost la începutul sezonului, m-am gândit: 'Poate aș putea aduna 100 de puncte aici, 200 acolo'. Dacă nu ar fi existat puncte în joc, decizia ar fi fost mai simplă”, a spus Medvedev.

Președintele ATP, Andrea Gaudenzi, care tinde să favorizeze turneele majore, subliniază totuși că jucătorii sunt singurii responsabili pentru propriul program. (Agerpres)

