Primăria nu denunță, momentan, contractul pentru centura metropolitană: „Proiectul va fi realizat, indiferent de modul în care va fi soluționată suspiciunea de fraudă”.

Marți a expirat termenul anunțat inițial pentru denunțarea unilaterală a contractului la centura metropolitană. Primăria vine cu noi detalii în acest caz și anunță că situația rămâne în analiză: „Sunt evaluate toate documentele, iar decizia legală va fi anunțată public în cel mai scurt timp”, transmite administrația locală.

Marți, 24 februarie, a fost termenul limită pentru denunțarea unilaterală a contractului centurii metropolitane de către Primărie.

Situația contractului pentru centură, după suspiciunile de fraudă invocate de firma bosniacă Integral, rămâne în analiza Primăriei Cluj-Napoca.

Decizia vine în contextul solicitărilor scrise formulate de liderul Asociației Dimex-2000, care arată că, până la soluționarea juridică a situației de fapt, atât contractul de atribuire cât și cel privind asocierea dintre firme rămân valabile în baza principiului prezumției de nevinovăție. Mai mult, după cum arată Dimex în solicitarea trimisă Primăriei la începutul acestei săptămâni, denunțarea unilaterală a contractului ar bloca proiectul centurii pentru trei ani de zile.

În 24 februarie 2026 a expirat termenul de 10 zile lucrătoare în care ASOCIEREA DIMEX-2000 COMPANY (Leader), HYDROSTROY AD, INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI trebuia să clarifice suspiciunile de fraudă la licitația pentru centura metropolitană.

„Primăria analizează toate documentele existente, inclusiv ultimul document primit de la firma DIMEX (în 23 februarie) și, în cel mai scurt timp posibil, va lua decizia legală pe care o va anunța public imediat”, informează, miercuri, Primăria Cluj-Napoca.

De altfel, Primăria amintește că a notificat Asocierea cu preaviz pentru denunțarea unilaterală a contractului.

„Primăria îi asigură pe toți clujenii de faptul că, indiferent de modul în care va fi soluționată această suspiciune de fraudă, centura metropolitană va fi realizată, cu respectarea cadrului legal”, se arată în informarea publicată miercuri de municipalitate.

Până în prezent, administrația locală a Clujului nu a achitat nicio sumă de bani către ASOCIEREA DIMEX-2000 COMPANY (Leader), HYDROSTROY AD, INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI.

Municipalitatea precizează încă o dată faptul că situația actuală de suspiciune de fraudă la licitație este externă și nu are legătură cu Primăria Cluj-Napoca.

Dimex cere schimbarea unui membru al asociației

De altfel, la ultima ședință de Consiliu Local, edilul Clujului Emil Boc a menționat solicitarea Diimex-2000 de înlocuire a unui membru al asociației.

În solicitarea trimisă Primăriei în 13 februarie, liderul asociației care a câștigat contractul pentru realizarea centurii metropolitane cere explicit acest lucru:

„Astfel cum reiese din Acordul de Asociere, parte integrantă a Contractului, înlocuirea membrilor Asocierii menționați anterior nu echivalează cu o modificare substanțială în accepțiunea legislației privind achizițiile publice, întrucât liderul Asocierii, deținând 98% din cota de participare și din activitățile aferente implementării proiectului, asigură garanții suficiente pentru executarea corespunzătoare a Contractului, fiind menținute și, după caz, confirmate exigențele referitoare la experiența similară, precum și la capacitatea tehnică și economică”, se arată în solicitarea trimisă Primăriei în urma notificării liderului asocierii cu privire la denunțarea unilaterală a contractului.

Anterior, firma bosniacă Integral Inženjering, parte a asocierii care a câștigat contractul tronsonului doi al centurii metropolitane Cluj, informa Consiliul Local Cluj-Napoca că a fost parte a unui „furt de identitate”, iar cazul este în atenția Direcției Naționale Anticorupție (DNA) România, a organelor specializate din Republica Srpska și din Bosnia și Herțegovina, precum și a Parchetului European (EPPO).

Liderul asociației evocă o posibilă blocare a proiectului

Între timp, liderul asociației Dimex-2000 a formulat o nouă solicitare către Primăria Cluj-Napoca în care avertizează că denunțarea unilaterală a contractului poate bloca proiectul centurii pentru 3 ani:

„O astfel de decizie, de denunțare unilaterală – cum este vehiculată în spațiul public, ar pune Autoritatea contractanta în situația de a nu mai putea atribui contractul pentru o perioada de 3 ani de zile, în considerarea prevederilor art. 66.7 din Condițiile generale, ceea ce ar conduce nu numai la încălcarea interesului societății noastre, ci și al întregii comunități care ar fi putut beneficia de investiție”, susține firma Dimex-2000 într-o nouă adresă trimisă Primăriei la începutul săptămânii.

Mai departe, liderul asocierii susține funcționarea și capacitatea asocierii de a realiza contractul obținut în urma unei licitații publice și arată că, în lipsa unei decizii a instanței, care să probeze acuzațiile firmei Integral, contractul pentru centură trebuie respectat:

„În consecință, apreciem că obligația contractuală privind menținerea unei asocieri valabile și funcționale pe întreaga durată de executare a Contractului este pe deplin respectată.

Asocierea își reafirmă întreaga disponibilitate pentru o colaborare transparentă și constructivă și rămâne deschisă oricăror clarificări suplimentare pe care le apreciați necesare, în limitele cadrului legal și contractual aplicabil”, se arată în documentul citat.

DNA face cercetări

În urma licitației, în mai 2025 a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor la centura metropolitană. Contractul a fost semnat între Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Asocierea Dimex 2000, HYDROSTROY AD (Asociat), INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI. Firma bosniacă deține 1% din asociere.

În 6 februarie, administrația locală a dat un ultimatum firmelor care au câștigat contractul de lucrări la centura metropolitană pentru clarificarea situației juridice apărute. Decizia vine în contextul conflictului juridic apărut între cei doi asociați câștigători ai licitației: Integral Inženjering susține că este parte a unei „fraude internaționale” și acuză furtul de identitate în cadrul procesului de licitație.

De altfel, firma din Bosnia apare în alte proceduri de achiziție pentru proiecte din România, fără să-și fi dat consimțământul. Dosarul a ajuns în atenția Direcției pentru Criminalitate Organizată și Gravă din Republica Srpska, precum și a DNA.

