Daniel David susține că începerea anului școlar 2025 – 2026 este posibilă în condițiile măsurilor de austeritate luate de Guvern și acceptate de Ministerul Educației. „Însă fără aceste măsuri, începerea anului școlar cu salarii și burse devine imposibilă”, spune ministrul Educației.

Daniel David: „Fără măsurile de criză, începerea anului şcolar cu salarii şi burse devine imposibilă"| Foto: Alex Micsik AGERPRES

La întâlnirea cu Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor (CNE), desfășurată luni la Satu Mare, ministrul Educației, clujeanul Daniel David a susținut că măsurile de criză pe care ministerul le-a adoptat, cu impact și asupra redimensionării sistemului de burse, nu ar fi avut loc în condiții de „normalitate fiscal-bugetară”.

Reducerea burselor elevilor vizează propunerile Ministerului Educației de a limita numărul de burse acordate și de a reduce sumele aferente. Mai exact, doar bursele sociale și cele de merit vor fi menținute, iar alte tipuri de burse, precum cele de excelență, vor fi eliminate.

Trei tipuri de burse rămân după reforma Bolojan

Această măsură a generat proteste și îngrijorări printre elevi și studenți, care consideră că bursele reprezintă un drept și că reducerea lor va afecta accesul la educație, în special pentru cei din medii defavorizate.

„Prima idee vizează măsurile de criză pe care este nevoit să le ia, cu impact și asupra redimensionării sistemului de burse. Nimeni nu dorește aceste măsuri și nimeni nu le-ar fi luat în această formă, în condiții de normalitate fiscal-bugetară. Însă fără aceste măsuri, începerea anului școlar cu salarii și burse devine imposibilă”, a transmis ministrul Daniel David în cadrul întâlnirii cu elevii, potrivit informării publicate de Ministerul Educației.

Ministrul a accentuat faptul că, în condiții de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi luat astfel, deși, spre exemplu, coordonarea între bursele de reziliență și cele de merit trebuia oricum analizată.

„În condițiile prezente de criză au fost păstrate bursele sociale (în diverse forme, inclusiv pentru mamele minore), cele tehnologice și - într-o formă nouă - bursele de merit. De asemenea, au putut fi protejate premiile la olimpiadele naționale și internaționale”, a adăugat David.

Potrivit ministrului Educației, odată depășită criza fiscal-bugetară, „se pot rediscuta procentul și o subcategorie a burselor de merit”, care să se refere direct și la câștigătorii olimpiadelor naționale și internaționale.

David anunță continuarea reformei curriculumului

Pentru a pregăti și momentul post-criză și a aduce un angajament optimist în domeniu, ministrul Daniel David a amintit că reforma curriculumului, derivată din Raportul QX, continuă.

„Peste 1.500 de specialiști sunt acum implicați în elaborarea programelor la nivel liceal, într-o paradigmă nouă, în timp ce elevii sunt încurajați să se implice și în stimularea pilotării unor planuri-cadru alternative și descentralizate, care pot ajuta nu doar la o educație mai personalizată în beneficiul lor, ci și la stabilizarea normelor titularilor și chiar ale suplinitorilor în aceste școli”, se mai arată în mesajul citat.

De asemenea, Daniel David şi-a arătat disponibilitatea de a primi sugestii în ceea ce priveşte adaptarea reglementărilor legale asumate prin programul de guvernare şi prin „Legea Bolojan” la nivelul coordonat de minister, precum şi alte sugestii de măsuri de reformă, dincolo de măsurile de criză, rezultate din concluziile întâlnirii.

Profesorii au continuat, luni, protestele în fața sediului Ministerului Educației. Aceștia cer abrogarea Legii nr. 141/2025, o lege ce lovește profund în sistemul educațional. De altfel, sindicaliștii din Educație au avertizat ca școala ar putea să nu înceapă pe 8 septembrie, în condițiile în care nu sunt suficiente fonduri pentru plata salariilor până a sfârșitul anului. În aceeași zi, este planificat un marș la București, la care sunt așteptați aproximativ 30.000 de angajați din sistemul de învățământ. Mai mult, profesorii sunt îndemnați să boicoteze începutul anului școlar 2025–2026.

De altfel, organizațiile studențești au protestat împotriva măsurilor de austeritate adoptate la nivel național prin care fondul de burse scade cu mai mult de 40%.

