Neluțu Sabău, surprins de eșecul lui Chivu din Champions League!

Ioan Ovidiu Sabău, fost antrenor la Universitatea Cluj, a vorbit despre eliminarea celor de la Inter din Liga Campionilor.

Ioan Ovidiu Sabău | Foto: FC Universitatea Cluj

Bodo/Glimt a produs surpriza în Champions League şi a eliminat-o pe Inter Milano, scor 2-5 la general.

Italienii n-au arătat deloc faţa echipei din Serie A în cele două meciuri contra norvegienilor. În campionatul intern, Inter este pe primul loc, cu zece puncte mai mult decât AC Milan, echipa de pe locul secund.

Eliminarea echipei lui Cristi Chivu din competiţie a surprins atât lumea fotbalului din Italia, cât şi cea din România. Neluţu Sabău, fost antrenor la Universitatea Cluj, a reacţionat după eşecul nerazzuriilor în dublă manşă.

„La cum s-a jucat în ambele manşe, se pare că Inter a fost echipa mai inspirată, mai în formă, mai bună şi mai disciplinată. Nu mă aşteptam, mă gândeam că Bodø/Glimt va întoarce rezultatul, având în vedere valoarea şi diferenţa de buget.

Sigur, Inter are jucători de 30–40 de milioane, bine plătiţi, cu experienţă, cu un campionat puternic în spate. Diferenţa, teoretic, era mare.

Bodø/Glimt însă a fost foarte disciplinată, dar nu doar atât: a jucat cu încredere, cu o stare de spirit excelentă, cu emoţie pozitivă, cu oameni care nu s-au simţit deloc inferiori. O stare foarte bună, de încredere.

O echipă bine instruită, bine educată din punctul ăsta de vedere. Chiar m-a surprins. Practic, nu s-a simţit deloc diferenţa de valoare sau de experienţă la acest nivel. Asta m-a surprins foarte mult. Au jucat de la egal la egal, cu un mental foarte, foarte bun”, a spus Sabău pentru sptfm.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: