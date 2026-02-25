„Ultimul curs” transformat într-un mesaj public. Andreea Chiș, fost membru și judecător CSM, cere mai mult curaj și transparență în justiție

Se spune că un magistrat vorbește doar prin hotărârile sale. Andrea Chiș, fost membru și judecător CSM, ne-a demonstrat că e nevoie de mai mult.

Andreea Chiș, fost membru și judecător CSM, cere mai mult curaj și transparență în justiție

În cadrul „Ultimului Curs”, eveniment organizat de Asociația Daisler, cu ocazia retragerii sale din sistemul juridic și din activitatea didactică universitară, fosta judecătoare CSM a vorbit în exclusivitate pentru monitorulcj.ro despre cum comunicarea ar putea readuce încrederea oamenilor în justiție.

Fosta judecătoare și membră a Consiliului Superior al Magistraturii, Andrea Chiș, a susținut că proiectele care aduc profesiile mai aproape de public ar trebui realizate mai des în spațiul public, subliniind că doar așa oamenii pot constata că sunt mai multe lucruri care ne apropie decât cele care ne despart.

„Cu siguranță merită ca proiectele precum acesta să fie făcute mai mult în spațiul public, pentru că în felul acesta înțelegem profesiile, valorile și ne cunoaștem mai bine. Poate așa constatăm că sunt mai multe lucruri care ne apropie decât care ne despart”, a declarat Andrea Chiș pentru monitorulcj.ro.

„Judecătorii ar trebui să vorbească mai deschis și mai curajos despre problemele din justiție.”

Fosta judecătoare a vorbit deschis despre nevoia ca magistrații să își asume un rol mai activ în dialogul cu societatea, mai ales în contextul actual în care încrederea românilor în justiție a scăzut semnificabil în ultimii ani.

„Judecătorii ar trebui să vorbească mai deschis și mai curajos despre problemele din justiție. Știu că nu fiecare judecător sau procuror poate să se exprime în spațiul public, dar sunt foarte mulți care pot, care au talent, care au structură. Este important ca ei să iasă în față, să explice și să recreeze acea încredere în justiție care a fost pierdută”, a declarat aceasta.

Potrivit Andreei Chiș, singurul mod prin care ar putea fi recâștigată credibilitatea românilor în sistemul judiciar este comunicarea constantă cu publicul larg. „Nu va putea fi posibil decât prin comunicare”, a punctat fosta membră CSM.

Evenimentul „Ultimul curs” a marcat o premieră în România. Inițiativa a urmărit mutarea unui demers cu caracter profesional și educațional din spațiul instituțional într-un cadru accesibil comunității largi.

În intervenția sa, Andrea Chiș a evidențiat importanța implicării publice a magistraților și rolul vocilor din interiorul sistemului juridic în restabilirea relației de încredere dintre justiție și societate.

