Campanie de colectare GRATUITĂ a deșeurilor electrice la Cluj-Napoca. Cum vă puteți programa?

Primăria Cluj-Napoca a anunțat încă o campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice în municipiu.

„Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice. O nouă acțiune de colectare a echipamentelor electrice și electronice uzate are loc vineri, 27 februarie 2026, în municipiul Cluj-Napoca”, a anunțat Primăria Cluj-Napoca, într-o postare publicată, miercuri, 25 februarie, pe pagina de Facebook a instituției.

Cum vă programați pentru colectarea deșeurilor?

Potrivit municipalității vor fi colectate aparate electrice voluminoase, în cantitate minimă de 25 kg

Ridicarea de la domiciliu se realizează:

pe bază de programare la numărul de telefon 0744 781 781 (luni–vineri, 09.00–17.00)

online, pe thegreenproject.ro/comanda

Pentru aparatele electrice de mici dimensiuni, acestea pot fi depuse în punctele ECO BOX. Lista și localizarea punctelor sunt disponibile pe pagina thegreenproject.ro (secțiunea centre de colectare).

Echipamentele predate pentru reciclare pot fi direcționate către o școală înscrisă în proiectul #GreenUPmySchool și se contribuie astfel la obținerea de resurse care sprijină activitățile educaționale - https://thegreenproject.ro/platforma-educationala.../

Ce se poate recicla?

Orice aparat care se conectează la priză sau funcționează pe baterii:

uscător de păr

fier de călcat

blender

cuptor cu microunde

TV

PC

frigider sau aragaz

„Acțiunea este organizată de The Green Project, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca și se desfășoară cu sprijinul OIREP Eco Positive și al Direcției Județene de Mediu Cluj. Campaniile de colectare sunt organizate periodic; pentru calendar și informații actualizate, vă rugăm să consultați pagina The Green Project”, a conchis Primăria Cluj-Napoca.

