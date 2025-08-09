Vaccinare gratuită anti-HPV până la vârsta de 26 de ani, din toamna acestui an. Inițiativa pentru sănătatea tinerilor, lansată la Cluj.

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani vor beneficia, din tomană, de vaccine gratuit anti-HPV. Normele de aplicare ale proiectului lansat de deputatul clujean Ovidiu Cîmpean au fost aprobate de Guvern.

Lansarea Coaliției „HPV Free City”, Cluj-Napoca, iunie 2025. Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „Prin intermediul unui program național real de vaccinare, putem reduce cu peste 90% cazurile de cancer de col uterin” |Foto: monitorulcj.ro

Etapă importantă pentru prevenția cancerului de col uterin: de la 1 octombrie 2025, tinerii cu vârsta între 11 – 26 de ani vor putea obține vaccinul anti-HPV în farmacie, pe baza unei rețete de la medicul de familie. Vaccinul va fi accesibil gratuit, fiind decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

În primăvara acestui an, legea vaccinării gratuite anti-HPV a fost adoptată în Parlament.

Extinderea vaccinării gratuite anti-HPV pentru fete și băieți, până la vârsta de 26 de ani, precum și facilitarea accesului pentru prevenție la nivel național, a fost un proiect lansat la Cluj, în iunie 2025, de Coaliția „HPV Free City”.

Vaccinare gratuită anti-HPV până la vârsta de 26 de ani

Vineri, Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieți, cu vârste între 11 și 26 de ani.

„Vaccinul va fi decontat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), facilitând accesul rapid și eficient la acest tratament esențial”, se arată în informarea publicată de Ministerul Sănătății.

Începând cu data de 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV va fi asigurat gratuit pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, în cadrul Programului Național de Vaccinare (PNV).

„Persoanele care doresc să se vaccineze pot obține vaccinul anti-HPV în farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă eliberată de medicul de familie. Vaccinarea se realizează la medicul de familie, medici epidemiologi, de boli infecțioase, pediatri și medici de alte specialități care au atestat de vaccinologie și au contract cu casele de asigurări de sănătate. Fondurile necesare acoperirii contravalorii vaccinului și a administrării acestuia vor fi asigurate din bugetul PNV. Vaccinarea anti-HPV este o metodă eficientă de prevenire a cancerului de col uterin și a altor boli cauzate de virusul HPV”, se arată în informarea publicată de Guvern.

În prezent, în România, vaccinul este gratuit și disponibil pentru fete și băieți cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani, iar pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 19 și 45 de ani este compensat în proporție de 50%.

Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită prin vaccinare și screening și poate fi vindecată dacă este depistată la timp și tratată corespunzător

Inițiativa pentru sănătatea tinerilor, lansată la Cluj

„Prin intermediul unui program național real de vaccinare, putem reduce cu peste 90% cazurile de cancer de col uterin.

În România, rata mortalității este de trei ori mai mare decât cea de la nivel european, ceea ce ne determină să tratăm cu seriozitate acest subiect.

În Parlament, atunci când s-a votat cu o largă majoritate acestă inițiativă legislativă, am spus că este ca o «autostradă a sănătății», pentru că reprezintă o investiție în sănătatea publică, în viitorul sănătos al tinerilor”, semnala în iunie 2025 deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), inițiatorul proiectului legislativ de extindere a vaccinării anti-HPV, în cadrul evenimentului de lansare a Coaliției „HPV Free City”, desfășurat la Cluj.

Obiectivele principale ale coaliției constau într-un program solid de informare în rândul tinerilor și a părinților. Astfel, proiectul „HPV Free City” propune extinderea demersului dincolo de municipiul Cluj-Napoca, cu precădere în mediul rural, în municipiile și orașele mici din județul Cluj, pentru a informa și a combate miturile despre acest subiect și pentru a crește rata de vaccinare.

Lansarea Coaliției „HPV Free City”, la Cluj, 26 iunie 2025|Foto: monitorulcj.ro

„Degeaba facem legi și norme de aplicare dacă informația nu ajunge la tineri și dacă nu trecem de la mituri la realitate, astfel că această Coaliție lansată la Cluj are menirea să dea glas tinerilor informați, specialiștilor, medicilor, instituțiilor din domeniu, pentru a crește protecția în fața infecției HPV și a reduce incidența acestor afecțiuni cauzate de infecția cu acest virus”, a explicat deputatul liberal clujean, Ovidiu Cîmpean.

Cancerul de col uterin, o afecțiune ce poate fi prevenită

România se confruntă cu cea mai ridicată rată de mortalitate prematură din cauza cancerului de col uterin. Incidența cancerului de col este de 2,5 ori mai mare decât media UE 27, cu o rată a mortalității de peste 4 ori mai mare.

În prezent, în România rata de acoperire vaccinală rămâne suboptimală, cu doar 6% acoperire vaccinală la nivel național. În perioada decembrie 2023 – decembrie 2024, peste 94.000 de persoane au început schema de vaccinare anti-HPV.

Cluj, pe locul doi în țară în ceea ce privește rata vaccinării anti-HPV

Cele mai multe persoane vaccinate au fost de sex feminin, din grupa de vârstă 19-45 ani (42.205; 45%), urmată de fete cu vârsta între 11-14 ani (20.186; 21,4%) și de fete cu vârsta între 15-18 ani (12.854; 13.6%). În rândul băieților, cele mai multe doze au fost administrate segmentului de vârstă 15-18 ani.

Cele mai multe persoane care și-au demarat schema de vaccinare anul trecut au domiciliul în municipiul București (21.593; 23%), urmat de Cluj (6.551; 7%), Timiș (4.387; 5%), Prahova (4.203; 4%) și Ilfov (4.127; 4%).

