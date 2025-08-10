Show de zile mari în a treia zi de UNTOLD X cu „supereroul” Metro Boomin și Puya în mijlocul „La Familila” de fani de la Cluj

A treia zi UNTOLD X a continuat la fel cum s-au încheiat primele două, cu o atmosferă virbantă și momente demne de o ediție aniversară de festival.

A mai rămas o zi de festival la UNTOLD X | Foto: Eliza LUCACIU & Sergiu TĂMAȘ, monitorulcj.ro

A treia zi de UNTOLD X a continuat la cote înalte precum primele două. Clujul a fost la înălțime și sâmbătă, 9 august 2025.

O schimbare de bun augur a fost mutarea concertului Puya pe scena principală, în locul momentului trupei Vama, care s-a retras de la festival.

Puya, ședință foto cu „La Familia” de fani din Cluj

Mutarea concertului Puya pe Main Stage cu o zi mai devreme s-a dovedit a fi un pariu câștigător pentru organizatori deoarece rapper-ul român a avut momente inedite alături de fani.

Conexiunea acestuia cu fanii a fost fără cusur. Spectatorii s-au sincronizat cu artistul și au creat o coregrafie ad-hoc pentru mai multe piese. „Sus pe bar” a ridicat fetele în timpul concertului.

Concertul Puya pe main stage-ul UNTOLD X | Foto: Eliza Lucaciu, monitorulcj.ro

O fană i-a dăruit artistului un steag cu chipul său, iar Puya a coborât de mai multe ori în mijlocul mulțimii, ultima oară pentru a se fotografia cu ei de pe telefoanele lor pentru a le lăsa o amintire plăcută de la concertul din Cluj.

Puya va concerta și azi, duminică, în ultima zi a festivalului UNTOLD, pe scena Alchemy, de la ora 21.45, după cum era programat inițial.

Supereroul Metro Boomin, prima dată în România la UNTOLD X

Metro Boomin, cel mai așteptat artist al zilei de la UNTOLD nu i-a dezamăgit pe fanii de la Cluj.

Arhitectul sound-ului trap și hip-hop, a fost dată în România, la UNTOLD, cu un show exclusiv, singura sa apariție la un festival din Europa în 2025.

Metro Boomin pentru prima dată în România la UNTOLD X | Foto: Sergiu TĂMAȘ, monitorulcj.ro

La fel ca Armin van Buuren și Metro Boomin a purtat culorile României. În timpul hitului „Superhero”, americanul a avut tricolorul pe spate și a interacționat cu fanii.

Programul utlimei zile de UNTOLD X

În ultima zi de festival, duminică, 10 august, programul este următorul:

Pe Main Stage : Digi FM 10 Years, Traditional Romanian Moment, Aura Șova, Irina Rimes, Inna, Becky Hill, Anyma, Fisher, Martin Garrix şi Cancelled Music.

: Digi FM 10 Years, Traditional Romanian Moment, Aura Șova, Irina Rimes, Inna, Becky Hill, Anyma, Fisher, Martin Garrix şi Cancelled Music. Pe Galaxy Stage : Vizan, Paso Doble, Mahony, Adriatique, Marco Corola şi SIT.

: Vizan, Paso Doble, Mahony, Adriatique, Marco Corola şi SIT. Pe DayDreaming Stage : Jaheyo, Share, Daox, Paax, Bob Moses (Club Set), Pachanga Boys, Anthony Middleton (Audiofly) şi Shimza.

: Jaheyo, Share, Daox, Paax, Bob Moses (Club Set), Pachanga Boys, Anthony Middleton (Audiofly) şi Shimza. Pe Alchemy Stage: Tussin, Vescan, Spike, Grasu XXL, Puya, Dub FX feat. Woodnote, Rava şi Ki

Ediția aniversară a festivalului UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în lume în clasamentul oficial Top 100 Festivals, a început joi, 7 august 2025, la ora 16.00, iar utlima zi va fi duminică, 10 august.

Accesul în festival se face între orele: 16.00 - 04.00.

