„U” Cluj, remiză la Sibiu în etapa a 5-a din Superliga

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău nu a reușit să se impună în fața celor de la Petrolul Ploiești, chiar dacă au condus partida disputată la Sibiu, astfel că meciul s-a încheiat la egalitate.

„U” Cluj - Petrolul, 1-1|Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

Partidă dificilă pentru „U” Cluj, care a încheiat la egalitate meciul disputat cu Petrolul Ploiești (1-1).

„Studenții” au deschis scorul prin șutul lui Lukic (min.44) înainte de încheierea primei partide.

Adversarii au egalat în repriza secundă (min.71), prin golul marcat de Marian.

Echipele de start

„U Cluj”: Chirilă - Mikanovic, Codrea, I. Cristea, Chipciu - Murgia, Simion - Thiam, Nistor, Bic – Lukic

Rezerve: Gertmonas, Lefter, Chinteș, Barstan, M. Gomes, Artean, Drammeh, Bota, Fabry, Macalou, A. Trică

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Petrolul: Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, Radu - Boțogan, Mateiu, Jyry - Ludewig, Doumtsios, Grozav

Rezerve: Krell, B. Marian, Guilherme Soares, Tolea, Doukansy, V. Gheorghe, Hanca, Fabricio Santos, David Paraschiv, I. Răducan, Chică Roșă, Prce

Antrenor: Liviu Ciobotariu

