Mii de credincioși, așteptați la mănăstirea Nicula pe 15 august: Pelerinajul tradițional, condus de Mitropolitul Clujului

Mii de credincioși sunt așteptați la mănăstirea Nicula pe 15 august, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul pe traseul tradițional de la Gherla la Mănăstirea Nicula va fi condus de Mitropolitul Andrei.

Pelerinaj tradițional la Mănăstirea Nicula: Procesiunea de la Gherla la Nicula, condusă de Mitropolitul Clujului|Foto: mitropolia-clujului.ro

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august are o profunzime aparte în Ardeal datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula.

Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat de tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal”, ce amintește de anul 1699, când icoana pictată de preotul ortodox Luca din Iclod și aflată în biserica din Nicula a lăcrimat vreme de trei săptămâni.

Pelerinaj tradițional la Mănăstirea Nicula: Procesiunea de la Gherla la Nicula, condusă de Mitropolitul Clujului

Joi, 14 august 2025, de la ora 11:00, ÎPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va conduce tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal”, potrivit informării publicate de RadioRenașterea.ro

Pelerinii vor porni pe jos din fața Bisericii „Sfântul Nicolae” din parcul central al Municipiului Gherla, urmând pe jos traseul de aproximativ 7 kilometri până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula, monument istoric de mare valoare.

Memorialul Gherla: popas pe drumurl credinței

Un moment deosebit al traseului îl va constitui oprirea la Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, unde pelerinii se vor ruga pentru sufletele celor care au pătimit în temnițele comuniste, aducând astfel un omagiu în spiritul Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Pe parcurs vor mai fi opriri în fața bisericilor și troițelor, unde se vor rosti rugăciuni, iar localnicii îi vor întâmpina pe pelerini cu apă, cozonac și busuioc.

Vineri, 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, de la ora 9:00, tot la altarul de vară, Mitropolitul Andrei va oficia Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură.

Anul trecut, mii de credincioși au participat la slujba dedicată Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula, oficiată de ÎPS Andrei.

Pelerinajul «La Nicula colo-n deal» a fost inițiat în 2011 de Mitropolitul Clujului Andrei. În fiecare an, mii de credincioși străbat pe jos drumul de la Gherla până la mănăstirea Nicula.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: