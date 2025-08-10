Românii preferă mașinile hibrid. Autoturismele electrice, scădere accentuată a înmatriculărilor din cauza suspendării programului Rabla.

Mașinile pur electrice nu mai sunt căutate de români. Scăderea înmatriculărilor este dramatică, în timp ce autoturismele plug-in hibrid au o creștere de peste 87%. De altfel, potrivit specialiștilor, comportamentul consumatorilor a fost bulversat de suspendarea programului Rabla.

Românii, interes redus pentru mașinile electrice|Foto: Depositphotos.com

Trendul descendent în ceea ce privește interesul românilor pentru mașinile electrice se accentuează amețitor. Practic, în prima jumătate de an se poate observa un declin serios al vânzărilor și înmatriculărilor de mașini „verzi”, pur electrice.

Atât în primul trimestru (ianuarie – martie) - autoturismele electrice 100% au raportat o scădere de 34,8%, în februarie, cât și în trimestrul doi (perioada aprilie – iunie) - autoturismele full electrice au raportat o diminuare de 70% și o cotă de piață de 2,2%, în aprilie.

Scădere de 17,8% a înmatriculărilor de autoturisme pur electrice, în iulie

Înmatriculările de autoturisme pur electrice înregistrează o scădere de 17,8%, în iulie 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), citate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), potrivit Agerpres.ro

Creșteri sunt înregistrate pe alte segmente de autoturisme „electrificate”, însă potrivit specialiștilor, se poate discuta de o situație „artificială” în acest caz. Conform sursei citate, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 26,2%, față de iulie 2024.

*autoturismele „electrificate” au o creștere de 42,4%, realizând o cotă de piață de 54%, din care:

*autoturismele mild-hibrid (MHEV) - creștere de 29%, cu o cotă de piață de 23,5%;

*autoturismele full-hibrid (FHEV) - creștere de 69%, cu o cotă de piață de 20,9%;

*autoturismele plug-in hibrid (PHEV) - creștere de 87,8%, cu o cotă de piață de 6,3%;

*autoturismele pur electrice (BEV) - scădere de 17,8%, cu o cotă de piață de 3,2%.

De asemenea, vehiculele comerciale ușoare plus minibus sunt în scădere cu 12,7%, iar cele grele plus bus sunt în scădere cu 5,9%, față de luna similară a anului 2024.

„Datele din luna iulie aduc, într-adevăr, o ușoară gură de aer pentru piața auto, însă nu trebuie să ne lăsăm înșelați de această revenire temporară. Creșterea înmatriculărilor de autoturisme noi cu peste +26% față de iulie 2024 este încurajatoare, dar, privită în contextul întregului an, piața rămâne în scădere accentuată - cu un recul de -15,3% după primele șapte luni”, avertizează președintele APIA, Dan Vardie, potrivit sursei citate.

Suspendarea Programului Rabla a bulversat consumatorii și a destabilizat sectorul auto

Înmatriculările de autoturisme 100% electrice sunt în scădere cu -41,3% în primele șapte luni ale anului față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Această tendință negativă ar trebui să fie un semnal de alarmă, mai ales în contextul în care România se află deja în zona de coadă a clasamentelor europene la electromobilitate”, a adăugat președintele APIA.

Situația este explicată prin suspendarea și întârzierea „fără precedent” a Programului Rabla 2025.

„Lipsa de coerență și de acțiune din partea autorităților a generat blocaje majore în comportamentul de achiziție al consumatorilor și a destabilizat întregul lanț valoric din industrie”, a explicat președintele APIA, Dan Vardie.

Foto: Depositphotos.com

