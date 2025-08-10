Liderii europeni cer protejarea intereselor Ucrainei, înaintea summitului Trump-Putin. Zelenski: „Sfârșitul războiului trebuie să fie echitabil”.

Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis o declarație comună prin care solicită protejarea intereselor Ucrainei în contextul Summitului Trump – Putin.

Recent, președintele SUA Donald Trump a anunțat un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict.

Liderii europeni subliniază necesitatea protejării intereselor Ucrainei, înaintea summitului Trump-Putin.

Liderii europeni au salutat sâmbătă planurile președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, relatează duminică Reuters și AFP, citate de Agerpres.ro

Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska.

Președintele american este deschis ideii organizării unui summit trilateral cu Putin și Zelenski, însă deocamdată Casa Albă planifică o întâlnire bilaterală, așa cum a solicitat liderul de la Kremlin, a declarat un oficial de la Casa Albă.

Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis în noaptea de sâmbătă spre duminică o declarație comună în care salută eforturile lui Trump pentru pace, subliniind totodată necesitatea menținerii sprijinului pentru Ucraina și a presiunii asupra Rusiei.

„Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei”, au spus ei în comunicat.

Armistițiu pentru negocieri și garanții de securitate „credibile”

„Suntem de acord că aceste interese vitale includ necesitatea unor garanții de securitate robuste și credibile care să permită Ucrainei să își apere eficient suveranitatea și integritatea teritorială”, se arată în comunicat, adăugând: „Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, potrivit declarației comune semnate de liderii europeni.

În declarația semnată de președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, premierul polonez Donald Tusk, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele finlandez Alex Stubb, liderii europeni afirmă că „rămân angajați față de principiul conform căruia frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță” și că „linia de contact actuală (linia frontului) ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri”.

Ei au subliniat că negocierile pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că Kievul „apreciază și susține pe deplin” declarația comună a liderilor europeni privind obținerea păcii în Ucraina, protejând în același timp interesele ucrainene și europene, relatează sursa citată.

„Sfârșitul războiului trebuie să fie echitabil și sunt recunoscător tuturor celor care sunt alături de Ucraina și de poporul nostru astăzi, pentru pacea în Ucraina, care apără interesele vitale de securitate ale națiunilor noastre europene”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

