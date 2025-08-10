Disconfort termic ridicat și temperaturi de 39 de grade. Clujul, sub avertizare Cod galben de caniculă.

Județul Cluj este vizat de o avertizare meteo Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile ajung și la 40 de grade.

Prognoza meteo pentru duminică, 10 august|Foto: Depositphotos.com

Duminică, 10 august, cea mai mare parte a țării este vizată de avertizări meteo Cod galben și Cod Portocaliu de caniculă.

Canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii au emis Cod portocaliu de caniculă, valabil de duminică, 10 august, ora 10.00 – luni, 11 august, ora 10.00.

Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Sursa: ANM

De asemenea, local în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii au emis Cod galben de caniculă, valabil de duminică, 10 august, ora 10.00 – luni, 11 august, ora 10.00.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

În Cluj, vremea va fi în general plăcută, cu soare intens și șanse minime de precipitații, vântul va sufla slab și moderat, iar maximele termice vor fi de 34 grade Celsius la umbră, iar minimele vor indica 19 grade Celsius.

Și pe parcurusl săptămânii viitoare tempraturile vor rămâne ridicate, astfel încât valorile termice vor varia între 30 – 34 de grade Celsius.

Foto: Depositphotos.com

