Avertisment BNR: România se va confrunta cu o inflație galopantă, pe fondul unei creșteri economice modeste

România a înregistrat o creștere economică „modestă” în ultimele luni, însă BNR avertizează asupra unei creșteri „ample” a inflației, după expirarea măsurii de plafonare la energie și creșterea TVA.

Foto: monitorulcj.ro

BNR estimează că rata anuală a inflației va consemna un salt „amplu” în perioada iulie - septembrie 2025, sub impactul expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării, începând cu 1 august, a cotelor de TVA și a accizelor.

În plus, Banca centrală atrage atenția asupra incertitudinilor asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în perspectivă în scopul continuării consolidării bugetare și reducerii deficitului excesiv, prin intermediul noilor pachete fiscale.

Economie modestă

Cele mai recente date și analize indică o creștere modestă a economiei în termeni trimestriali în trimestrul II 2025.

Potrivit BNR, în aprilie-mai, vânzările cu amănuntul au continuat să-și diminueze avansul în termeni anuali, în timp ce serviciile prestate populației au înregistrat o creștere superioară ca amplitudine declinului suferit în trimestrul precedent.

Dinamica anuală a volumului lucrărilor de construcții a scăzut abrupt, dar a rămas în teritoriul pozitiv după amplul salt consemnat în trimestrul I 2025.

„Noile date statistice reconfirmă stagnarea activității economice în trimestrul I 2025, după creșterea cu 0,5 la sută în precedentele trei luni, precum și scăderea dinamicii anuale a acesteia la 0,3 la sută, de la 0,5 la sută în trimestrul IV 2024”, potrivit raportului BNR.

Pe piața muncii, noile date citate de BNR arată atât descreșteri ale efectivului salariaților din economie în lunile aprilie și mai, cât și o scădere a ratei șomajului BIM (Biroul Internațional al Muncii) pe ansamblul trimestrului II 2025, după majorarea acesteia la 6% în primul trimestru.

„Dinamica anuală a salariului mediu brut nominal pe economie a continuat să se reducă lent în primele două luni ale trimestrului II 2025, iar cea a costului salarial unitar nominal din industrie și-a corectat doar parțial saltul consemnat în trimestrul I 2025, ambele rămânând astfel pe palierul de două cifre. Sondajele de specialitate din luna iulie 2025 indică însă o slăbire abruptă, și generalizată la nivelul sectoarelor majore, a intențiilor de angajare pe orizontul foarte scurt de timp, precum și o nouă scădere a deficitului de forță de muncă raportat de companii”, subliniază BNR.

În ceea ce privește piața financiară, cursul de schimb leu/euro și-a stopat ascensiunea în debutul lunii și, după o mică fluctuație, a tins să se stabilizeze pe noul palier, în timp ce față de dolarul SUA, leul și-a întrerupt tendința de apreciere, iar în ultima decadă a lui iulie a slăbit relativ abrupt, dată fiind întărirea accentuată a monedei americane pe piața financiară internațională.

Consiliul de administrație al BNR a hotărât, în ședința de vineri, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an.

Creștere „amplă” a inflației

„Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedent”, avertizează Banca Națională a României.

E de așteptat însă și o corecție descendentă abruptă în trimestrul III 2026.

BNR amintește că rata anuală a inflației a înregistrat o creștere și în luna iunie 2025, urcând la 5,66%, de la 5,45% în mai, în condițiile continuării scumpirii alimentelor și combustibililor, care a devansat ca impact scăderea prețurilor energiei electrice și gazelor naturale.

Pe ansamblul trimestrului II 2025, rata anuală a inflației s-a mărit astfel mai mult decât s-a anticipat, de la nivelul de 4,86% atins în martie, sub influența scumpirii alimentelor, îndeosebi a fructelor - inclusiv pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile pe plan regional -, în timp ce noua creștere de dinamică consemnată în acest interval de prețurile energiei a fost mai mult decât contrabalansată de evoluția de sens opus de pe segmentul produselor din tutun.

În luna mai a acestui an, BNR a revizuit în creștere, la 4,6%, de la 3,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025.

