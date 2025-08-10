Neluțu Sabău („U” Cluj) nu și-a menajat jucătorii după egalul cu Petrolul: „Lipsă de implicare și stare de vacanță. E dureros!”

„U” Cluj a reușit doar un egal în partida disputată cu Petrolul la Sibiu, iar antrenorul „studenților” nu și-a menajat jucătorii. „Mi-e foarte greu să accept. Mă raportez la cum am fost ca jucător: dacă arătam așa, în două-trei zile mă ascundeam să nu mă vadă nimeni”, spune Ioan Ovidiu Sabău.

Neluțu Sabău, critici la adresa jucătorilor: „Un joc rușinos de slab”| Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

„U” a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1, sâmbătă seara, pe teren propriu, la Sibiu, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

„Prea mult încercăm să nu ne descurajăm jucătorii, dar când vezi starea asta de vacanță și lipsa de implicare, e dureros.

Mi-e foarte greu să accept, mai ales că mă raportez la cum am fost ca jucător: dacă arătam așa, în două-trei zile mă ascundeam să nu mă vadă nimeni”, a declarat antrenorul Ioan Ovidiu Sabău la încheierea partidei, potriviti FC Universitatea Cluj.

Tehnicianul „studenților” a răbufnit după egalul cu Petrolul și a apreciat prestația echipei drept una rușinos de slabă, în condițiile în care „U” Cluj nu a reușit nicio victorie în campionat și se plasează pe poziția a 6-a în clasamentul Superligii, cu doar 6 puncte obținute până acum.

„Nu ești demn de munca pe care o faci. E rușinos, ca jucător nu ai voie... Toate scuzele de acest fel din partea jucătoriloe se acceptă doar în România. Cert este că nu arătăm bine.

Nici nu am ce să analizez: când intri cu atitudinea asta pe teren... Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar e de neacceptat pentru mine. Sunt oameni care investesc în noi, vin la meciuri și mie, personal, mi-e rușine să mă prezint în fața lor”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

În același timp, antrenorul „U” Cluj a apreciat evoluția din prima repriză drept una acceptabilă, cu șanse de ieși în avantaj, în contextul în care „studenții” au deschis scorul prin Lukic și prin puțin efort, puteau obține 2-0.

