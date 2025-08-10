Dublarea perioadei de plată pentru pensiile private, criticată de specialiști: „Speranța de viață a românilor, una dintre cele mai reduse din UE”

În condițiile în care speranța de viață la pensionare a românilor este una dintre cele mai reduse din UE, specialiștii din domeniul financiar-bancar critică dublarea perioadei de plată a pensiilor private, de la 5 la 10 ani, pentru cei care optează pentru plăți eșalonate.

Proiectul de lege privind reforma pensiilor private, pregătit de Guvernul Bolojan, vizează două modalități de plată a pensiei private:

*retragere programată, în tranșe lunare, pe o perioadă de maximum 10 ani

*pensie viageră, lunară, pe tot parcursul vieții

În ambele situații, deponenții nu vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată într-o singură tranșă, românii având la dispoziție posibilitatea retragerii unice de maximum 25%.

Proiectul care viza schimbări majore în cazul pensiilor private, astfel încât limita dreptul românilor de a retrage toți banii odată și prevedea plăți lunare, în cuantum de 25% din sumă, a fost amânat de Guvern.

După cum arată Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), în elaborarea proiectului, Guvernul nu a ținut cont de niciuna dintre recomandările propuse de specialiști, însă până la urmă a decia amânarea proiectului.

„Schimbarea completă de paradigmă din prezent, cu reducerea de la 100% la 25% a sumei forfetare care poate fi retrasă la pensionare, fără nicio excepție, nici măcar pentru cazuri sociale sau medicale grave, precum și dublarea perioadei de plată a pensiei, de la 5 la 10 ani, pentru cei care optează pentru plăți eșalonate, în condițiile în care speranța de viață la pensionare a românilor este una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană, nu este acceptabilă”, a declarat Alin Iacob, președintele AURSF, potrivit Agerpres.ro

De altfel, specialiștii avertizează și asupra nivelului foarte ridicat admis (0,05% lunar) pentru comisioanele percepute pentru administrarea fondurilor de plată a pensiilor private.

Proiectul de lege privind reforma pensiilor private a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și agreat cu experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), ca parte a procesului de aderare a României la această organizație a statelor dezvoltate.

Un român trăiește doar 8 ani din pensie, față de 15 ani în Italia

România ocupă unul dintre ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește durata vieții după pensionare, potrivit Libertatea.ro, care citează analiza Profit.ro

Astfel, în cazul bărbaților români, media de viață după retragerea din activitate este de doar 7,9 ani, în condițiile în care vârsta de pensionare este 65 de ani, iar speranța de viață este de 72,9 ani. Prin comparație, în țările vest-europene, perioada trăită din pensie depășește frecvent 14 ani. De exemplu, în Italia, un bărbat se pensionează la 67 de ani și are o speranță de viață de 81,7 ani, ceea ce înseamnă 14,7 ani de viață după pensionare.

Pentru femeile din România, speranța de viață este de 80,5 ani, iar vârsta de pensionare de 61 de ani, ceea ce înseamnă 19,5 ani de viață după pensionare.

Deși cifra este superioară celei înregistrate la bărbați, România se situează în continuare sub media vestică:

*Franța: 23,9 ani de viață după pensionare (vârsta minimă – 62 de ani)

*Spania: aproximativ 20 de ani

*Suedia: 19 ani

Potrivit datelor oficiale, sistemul pensiilor private are în prezent peste 9 milioane de participanți și active ce totalizează echivalentul a peste 10% din PIB-ul României.

ASF: Reforma pensiilor private, un „demers necesar şi prioritar”

După cum a arătat președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, la finalul ședinței de Guvern de vineri, legea privind plata pensiilor private rămâne „prioritară”.

În plus, șeful ASF a subliniat că adoptarea acestui proiect nu este doar o opțiune de politică publică, ci și o condiție pentru finalizarea cu succes a parcursului de aderare la OCDE.

„În luna septembrie anul acesta, în cadrul sesiunii de evaluare a Comitetului pentru piețe financiare din cadrul OCDE, România va trebui să prezinte modul de ducere la îndeplinire a acestei recomandări prioritare”, a subliniat Petrescu.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului.

Conform proiectului propus de Guvernul Bolojan, românii care au acumulat bani în conturile de pensii private nu vor mai putea retrage toți banii o singură dată, ci se vor face plăți lunare, egale cu indemnizația socială pentru pensionarii din sistemul public de pensii.

