Patru persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier în apropiere de Gherla

Accident rutier grav, produs duminică dimineața pe DN1C, în apropiere de Gherla. Patru persoane au fost transportate de urgență la spital.

Pompierii clujeni au intervenit, duminică dimineața, la un accident rutier petrecut pe DN1 C, în apropiere de municipiul Gherla. Mai multe persoane au ajuns la spital.

„În accident au fost implicate două autoturisme, însă din fericire nu au existat victime încarcerate”, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.

Patru victime, două femei și doi bărbați, au fost transportate de urgență la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Pompierii clujeni au intervenit cu o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, a intervenit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

