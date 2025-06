Daniel David: „Sunt pregătit să fiu un ministru de sacrificiu, dispus să ducă și criticile ticăloase și pe cele justificate”

Ministrul Educației, Daniel David, se declară „pregătit” să fie „un ministru de sacrificiu, dispus să ducă și criticile ticăloase, făcute să destabilizeze sistemul sau țara, și pe cele justificate politic și uman”.

Ministrul Educației, Daniel David, se declară „pregătit” să fie „un ministru de sacrificiu, dispus să ducă și criticile ticăloase, făcute să destabilizeze sistemul sau țara, și pe cele justificate politic și uman”.

„Eu sunt pregătit să fiu acum un ministru de sacrificiu, dispus să ducă și criticile ticăloase (făcute să ne destabilizeze sistemul sau țara) și pe cele justificate (politic și uman), de dragul binelui nostru comun pe termen mediu - lung. Nu vă invit la același lucru, ci doar sper să fim cât mai mulți parte din soluții, nu din probleme. Nu cred că un om rezonabil nu înțelege rațional că modificările sunt rezonabile în situații de criză (unele erau necesare chiar în situație de normalitate). Pot înțelege însă ca psiholog că, emoțional, nu ai cum să fii mulțumit de măsuri de criză”, afirmă Daniel David, marți seara, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Ministerului Educației, în contextul începutului de mandat.

El anunță că va renunța „lunar la 25% din salariul de la minister, pentru a redirecționa banii spre două burse de merit și șapte sociale”.

„La modul real, dar cu mesaj simbolic, deoarece nu pot eu compensa efectele crizei în educație-cercetare, voi renunța lunar la 25% din salariul meu de la minister pentru a redirecționa banii spre două burse de merit și șapte sociale (o să caut formula legală, nu asta este problema)”, precizează Daniel David.

Ministrul Educației menționează că în cursul zilei de joi, de la ora 14:00, va susține o conferință de presă în care va prezenta un calendar al reformelor din Raportul QX, care ar urma să fie examinat periodic sub aspectul respectării angajamentelor.

„Sincer și direct spus, fără să mă plâng sau să dramatizez, nu am căutat poziția de ministru, am venit cu un angajament pentru un mandat, lăsând lucruri dragi și importante la Cluj-Napoca, invitat fiind să ajut într-o situație complicată pentru țară. Așadar, la sfârșitul primului mandat îmi doream și eram pregătit să revin la Cluj-Napoca. Acest al doilea mandat a venit tot necăutat, ca o datorie legată de faptul că noua coaliție a asumat Raportul QX ca reformă majoră în educație-cercetare și, evident, ca autor, probabil că sunt cel mai indicat să îl implementez. Nu în ultimul rând, ca în primul mandat, la invitația premierului și a PNL, m-am simțit obligat să contribui la înfruntarea crizei prin care trece țara și, în plus, am văzut acum și o fereastră de oportunitate rară de normalizare a unor lucruri care trenează de prea mult timp în sistemul nostru de educație - cercetare. (...)

Pun acest al doilea mandat sub două angajamente și anume «Per Aspera Ad Astra» și «Sapere Aude», probabil bine sintetizate de formula kantiană «Cerul înstelat deasupra mea și legea morală în mine»! Altfel spus, da, dacă îndrăznim să credem în ceea ce facem cu raționalitate și morală, prin asperitățile crizei de acum, vom ajunge la binele pe care ni-l dorim”, a scris ministrul pe pagina de socializare.

El anunță că nu sunt „oameni de disponibilizat” în domeniul educație-cercetare.

„Pe termen imediat, mesajul meu este că nu avem oameni de disponibilizat în educație-cercetare - asta înseamnă că nu vom opri contracte de muncă în vigoare și nu vom modifica salarii. (...) Pe termen lung, trebuie să țintim atingerea, cel târziu până în 2030, a 1% din PIB pentru cercetare și a 15% din bugetul general consolidat (pe cheltuieli) pentru educație. (...) Îmi pot asuma angajamentul că orice modificare de acum care nu va mai corespunde în viitor practicilor europene și condițiilor economico-financiare o voi rediscuta și regândi”, mai transmite Daniel David.

