Avicii nu a fost uitat la UNTOLD X. Tribut special la ediția aniversară a festivalului de la Cluj.

Pe 9 august, într-un moment încărcat de emoție și amintire, UNTOLD a adus un omagiu unuia dintre cei mai iubiți artiști din istoria festivalului de la Cluj - Avicii.

Tribut pentru Avicii la UNTOLD X |Foto: Eliza Lucaciu, monitorulcj.ro

Vineri, pe main stage-ul UNTOLD, un moment special a fost dedicat în memoria lui Avicii.

Tribut Avicii pe main stage-ul UNTOLD X

„Noapte trecută am onorat o legendă. Împreună am adus spiritul lui Avicii înapoi pe scenă cu Sandro Cavazza, care a cântat „Without You”. A fos ca și cum Tim era chiar acolo cu noi. Întotdeauna în inimile noastre, întotdeauna în muzică”, au transmis organizatorii festivalului UNTOLD.

Sandro Cavazza a fost și el emoționat în timp ce a interpretat melodia lansată în colaborare cu Avicii.

„Nu am apucat să cânt melodia cu el (cu Avicii - n. red.) în viață, dar sunt fericit că i-am onorat moștenirea în seara asta”, a spus Cavazza la finalul triubutului pentru Avicii.

„Avicii ne-a schimbat”, mesaj pe scena principală a festivalului UNTOLD X | Foto: Eliza Lucaciu, monitorulcj.ro

Artistul suedez Avicii, pe numele său real Tim Bergling, a fost headlinerul primei ediții a festivalului UNTOLD, în 2015, iar impactul său continuă să fie resimțit și astăzi.

Momentul „In Memoriam Avicii”, desfășurat pe Mainstage, este un tribut adus unuia dintre artiștii care au definit identitatea UNTOLD, marcând începutul unei povești care continuă să inspire.

