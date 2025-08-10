Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă: absolvenții de liceu susțin, luni, proba scrisă la Limba și literatura română

Absolvenți de liceu vor susține, începând de luni, probele scrise la sesiunea a doua a Bacalaureatului. În județul Cluj s-au înscris peste 860 de candidați.

Examenul de Bacalaureat, sesiunea august 2025, se desfășoară în perioada 4 – 14 august 2025.

Prima probă scrisă din actuala sesiune - Limba și literatura română / proba E.a - este programată pentru luni, 11 august.

În județul Cluj au fost constituite 4 centre de examen, 2 în municipiul Cluj-Napoca și câte un centru la Turda, respectiv la Dej, pentru cei 863 de candidați - 562 din promoția curentă și 301 din seriile anterioare, care s-au înscris în perioada 14-25 iulie 2025, pentru a susține probele examenului național de bacalaureat, în sesiunea august 2025, potrivit datelor remise monitorulcj.ro de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj.

Calendarul probelor

*11 august 2025 - Limba și literatura română – proba E.a), probă scrisă;

*12 august 2025 - Proba obligatorie a profilului – proba E.c), probă scrisă;

*13 august 2025 - Proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d), probă scrisă;

*14 august 2025 - Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă;

*18 august 2025 - Afișarea rezultatelor la probele scrise și depunerea cererilor de vizualizare a lucrărilor;

*19-20 august 2025 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

*26 august 2025 - Afișarea rezultatelor finale

La nivel national, peste 30.200 de absolvenți de liceu s-au înscris la sesiunea a doua a Bacalaureatului.

În județul Cluj, procentul de promovare la prima sesiune a examenului de Bacalaureat după rezolvarea contestațiilor a fost de 90,80%.

Foto: Depositphotos.com

