Cât mai muncește un clujean pentru un plin de carburant? Calculul real care arată cât de scumpă a devenit mobilitatea

Deși Clujul se află în topul județelor din România la nivelul salariilor, realitatea din teren arată că mobilitatea a devenit un lux tot mai costisitor. Un simplu plin de carburant ajunge să „consume” aproape o zi de muncă, iar pentru mulți șoferi cheltuiala lunară este deja greu de susținut.

Carburantul continuă să se scumpească în Cluj, cu prețuri care ating pragul de 10 lei/litru în mai multe benzinării. | Foto: monitorulcj.ro

Prețurile la carburant au crescut constant în ultimele luni, iar pragul de 10 lei pe litru nu mai este o excepție, ci o realitate. Discuțiile despre scumpiri sunt omniprezente, însă de cele mai multe ori rămân la nivel de percepție. Se vorbește despre bani, despre cifre și procente, dar mult mai rar despre ceea ce contează cu adevărat: timpul.

Un leu în plus pe litru poate părea nesemnificativ. Însă atunci când această diferență este raportată la orele de muncă, imaginea devine mult mai clară. O oră de muncă nu este abstractă, este timpul efectiv petrecut la serviciu, energia consumată și, de multe ori, sacrificiul zilnic al fiecăruia.

Salariile din Cluj, între avantaj și realitate

Clujul se află constant în topul județelor din România în ceea ce privește veniturile. Potrivit datelor oficiale, câștigul salarial mediu net a fost de 6.696 lei în iulie 2025. Raportat la un program standard de 160 de ore lucrate pe lună, rezultă un venit de aproximativ 41–42 de lei pe oră. La prima vedere, acest nivel salarial oferă un avantaj clar față de alte regiuni ale țării. În realitate însă, costul vieții din Cluj este, de asemenea, unul ridicat, iar cheltuielile curente, inclusiv cele legate de transport, cresc constant. Astfel, avantajul salarial este, în mare parte, diminuat de presiunea costurilor zilnice.

Cât costă un plin?

În prezent, prețul carburantului în Cluj se situează în jurul valorii de 10 lei pe litru, cu variații minore în funcție de stație și de tipul de combustibil. Diferențele dintre rețele precum Lukoil, Petrom sau Rompetrol sunt vizibile, însă nu schimbă semnificativ imaginea de ansamblu. Pentru un rezervor standard de 50 de litri, un plin ajunge la aproximativ 500 de lei. Privită izolat, suma poate părea gestionabilă. Însă atunci când este raportată la venitul orar, devine evident cât de mult a crescut costul real al mobilității.

O zi și jumătate de muncă pentru un rezervor

Raportând costul unui plin la salariul mediu din Cluj, rezultă că un angajat trebuie să muncească aproximativ 12 ore pentru a acoperi această cheltuială. Cu alte cuvinte, aproape o zi și jumătate de muncă este dedicată exclusiv alimentării mașinii. Această perspectivă schimbă radical modul în care este perceput prețul carburantului. Nu mai vorbim despre 500 de lei, ci despre ore concrete din viața unei persoane – ore petrecute la muncă doar pentru a susține mobilitatea zilnică.

Situația devine și mai relevantă atunci când este analizată la nivel lunar. Majoritatea șoferilor nu se limitează la un singur plin, ci ajung să alimenteze de două sau chiar trei ori pe lună.

În aceste condiții, cheltuielile totale ajung la:

aproximativ 1.000 de lei pentru două plinuri

aproximativ 1.500 de lei pentru trei plinuri

Raportat la salariul mediu, acest lucru înseamnă între 15% și peste 20% din venitul lunar direcționat exclusiv către carburant. Traduse în timp, aceste costuri echivalează cu între trei și șase zile de muncă pe lună. Practic, o parte semnificativă din timpul profesional este consumată doar pentru a susține deplasările zilnice.

Diferențele dintre stații nu schimbă problema

Deși există diferențe de preț între benzinăriile din Cluj, acestea sunt, în general, de ordinul zecilor de bani pe litru. Alegerea unei stații mai ieftine poate aduce o economie de 20–30 de lei la un plin, însă această diferență nu modifică semnificativ costul total. Problema nu este unde se alimentează, ci cât de mare a devenit, în ansamblu, efortul necesar pentru a acoperi aceste cheltuieli.

Prețurile carburanților din Cluj se apropie sau depășesc pragul de 10 lei/litru în mai multe stații din oraș. | Foto: monitorulcj.ro

Cine resimte cel mai puternic scumpirile

Impactul creșterii prețurilor la carburant nu este uniform. Cele mai afectate sunt persoanele care depind de mașină pentru a ajunge la muncă sau pentru a-și desfășura activitatea zilnică. Navetiștii din zona metropolitană, cei care locuiesc în localitățile limitrofe sau angajații care lucrează în teren nu au, de multe ori, alternative reale de transport. Pentru aceștia, carburantul nu este o cheltuială opțională, ci una obligatorie. În lipsa unor soluții eficiente de mobilitate, costul deplasării devine o presiune constantă asupra bugetului personal.

Diferențele față de vestul Europei

Privită în context european, situația din România rămâne dezechilibrată. În multe state din vestul Europei, o oră de muncă acoperă o cantitate semnificativ mai mare de carburant decât în România. Acest lucru indică faptul că problema nu ține doar de prețul combustibilului, ci și de puterea de cumpărare. Chiar dacă salariile din Cluj sunt printre cele mai mari din țară, raportul dintre venituri și costuri rămâne nefavorabil.

Costul real nu este în lei, ci în timp

Atât timp cât prețurile sunt analizate doar în lei, ele pot părea fluctuații obișnuite. Însă atunci când sunt transformate în ore de muncă, impactul lor devine mult mai evident. Un plin nu mai înseamnă doar 500 de lei. Înseamnă o zi și jumătate de muncă. Iar la nivel lunar, carburantul poate ajunge să consume echivalentul unei săptămâni întregi de lucru. În acest context, mobilitatea nu mai este doar o necesitate, ci o cheltuială majoră, care afectează direct timpul și veniturile clujenilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

