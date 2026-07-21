Explozie pe un petrolier aproape de Sulina. Nava ar fi fost lovită de o dronă. Nicușor Dan: „Instituțiile statului sunt în alertă”.

Un incendiu s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul navei Gas Lisbon, sub pavilion Liberia, aflată la o distanță de 14 mile marine de Sf. Gheorghe. Cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați, iar trei persoane au fost rănite.

Explozie pe un petrolier aproape de Sulina. Nava ar fi fost lovită de o dronă. Nicușor Dan: „Instituțiile statului sunt în alertă”.| Foto: Inquam Photos / George Călin

Un incendiu puternic s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul petrolierului Gas Lisbon, sub pavilion Liberia, aflat în Marea Neagră între Sfântu Gheorghe și Sulina.

Potrivit primelor informații, vasul transporta gaz petrolier lichefiat.

Cei 17 membri ai echipajului au fost salvaţi, iar trei persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale.

Explozie pe un petrolier aproape de Sulina: Nava ar fi fost lovită de o dronă

„În noaptea de 21 iulie 2026, la ora 00:05, MRCC Constanța (Maritime Rescue Coordination Centre), structură din cadrul Autorității Navale Române, a fost alertat de către nava Gas Lisbon, sub pavilion Liberia, că se află în dificultate, în urma unui incendiu produs la bord. Alerta a fost confirmată, atât prin prin mesaje radio, cât și prin sistemul Cospas-Sarsat. Nava se afla la o distanță de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe”, informează Autoritatea Navală Română.

Imediat după primirea alertei, MRCC Constanța a coordonat intervenția pentru salvarea echipajului, mobilizând navele de căutare și salvare SAR Apollo și SAR Artemis, aparținând ARSVOM, precum și alte mijloace de intervenție disponibile.

Din cauza distanței, comunicarea directă cu nava s-a desfășurat cu dificultate, schimbul de informații fiind efectuat prin intermediul unei nave aflate în apropiere.

„Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță din plutele de salvare și recuperați de nava SAR Apollo. Trei persoane rănite au fost transportate în Portul Sulina, unde au fost preluate de echipajele medicale. A fost emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanță minimă de 3 mile marine față de locul incendiului”, potrivit sursei citate.

Nicușor Dan: „Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele acestui grav incident”

Instituțiile statului vor clarifica gravul incident privind nava LPG Gas Lisbon, a afirmat, marți, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a spus, pe Facebook, că, în cursul nopții de luni spre marți, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc

La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți și toți au fost aduși în siguranță la țărm, a arătat președintele.

De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației.

„Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni”, a scris Nicușor Dan.

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