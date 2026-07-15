Scumpiri record la carburanți în primele luni din an: cererea a rămas ridicată chiar și în condițiile unor creșteri semnificative de preț

Motorina şi benzina a avut scumpiri record în primele luni ale lui 2026, însă chiar și în aceste condiții consumul a rămas ridicat.

Scumpiri record la carburanți în primele luni din an: cererea a rămas ridicată chiar și în condițiile unor creșteri semnificative de preț| Foto: pixabay.com

Prețurile la carburanți au fost caracterizate, în primele patru luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025, de o creștere semnificativă, mai accentuată în cazul motorinei, însă cererea a rămas ridicată, în special în martie, în ciuda majorărilor, arată analiza Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Astfel, în perioada ianuarie - aprilie 2025, prețurile medii ale carburanților au fost relativ stabile. Benzina a variat între 7,28 și 7,39 lei/litru, cu o variație maximă de doar 0,11 lei/litru (1,5%), iar motorina între 7,40 și 7,65 lei/litru, diferența maximă fiind de 0,25 lei/litru (3,4%).

Scumpiri record la carburanți în primele luni din an: cererea a rămas ridicată chiar și în condițiile unor creșteri semnificative de preț

Revenind în prezent, în primele patru luni ale anului 2026, nivelul prețurilor a fost considerabil mai ridicat, cu benzina care a consemnat o creștere de la 7,70 lei/litru, în ianuarie, la 9,18 lei/litru în martie, după care a scăzut la 8,79 lei/litru, în aprilie. Comparativ cu aprilie 2025, prețul benzinei a fost cu aproximativ 19,6% mai mare.

De asemenea, motorina a înregistrat o evoluție și mai accentuată, crescând de la 7,88 lei/litru - în ianuarie, la un maxim de 9,98 lei/litru - în martie, urmat de o reducere la 9,53 lei/litru - în aprilie. Față de aprilie 2025, prețul motorinei a fost mai mare cu aproximativ 27,6%, ceea ce indică o presiune mult mai ridicată asupra costurilor de transport și distribuție.

„În anul 2026, evoluția consumului este mai volatilă. Pentru benzină se observă o scădere de 2% în februarie, urmată de o creștere puternică de 17% în martie, iar în aprilie ritmul de creștere încetinește la doar 1%. Această evoluție sugerează că majorarea accentuată a prețurilor a început să influențeze comportamentul consumatorilor, limitând cererea după vârful sezonier din martie”, explică președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

Corelarea prețurilor cu consumul

Acesta a subliniat că, în cazul motorinei, consumul rămâne constant în februarie, urcă puternic în martie (21%), după care revine la un nivel staționar în aprilie.

„Chiar dacă prețul motorinei a crescut semnificativ, cererea a rămas ridicată în martie, ceea ce confirmă faptul că acest produs este utilizat în principal pentru activități economice unde cererea este mai puțin sensibilă la variațiile de preț. Analiza comparativă evidențiază că majorările de preț din 2026 nu au determinat o reducere proporțională a consumului.(…).Acest comportament indică o elasticitate redusă a cererii pentru carburanți pe termen scurt. Atât utilizatorii persoane fizice, cât și operatorii economici au continuat să consume cantități similare sau chiar mai mari, în ciuda scumpirilor, ceea ce reflectă caracterul esențial al carburanților pentru mobilitate și activitatea economică”, se menționează în analiza de specialitate.

Comparativ cu anul 2025, primele patru luni din 2026 au fost caracterizate de o creștere semnificativă a prețurilor la carburanți (mai accentuată în cazul motorinei), menținerea unei cereri ridicate în lunile de început ale anului, în special în martie, în ciuda majorărilor de preț, o sensibilitate redusă a consumului față de creșterea prețurilor pe termen scurt (ceea ce confirmă caracterul de bun esențial al carburanților) și de apariția unor semnale de temperare a consumului în aprilie 2026, în special pe segmentul benzinei, ceea ce poate indica începutul adaptării consumatorilor la noul nivel al prețurilor.

În ansamblu, datele arată că, în perioada analizată, cererea pentru carburanți a rămas robustă chiar și în condițiile unor creșteri de preț de 20-30%, însă ritmul de creștere al consumului începe să se diminueze pe măsură ce impactul economic al acestor majorări se transmite către utilizatorii finali.

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