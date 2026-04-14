Majoritatea românilor, mai speriați de scumpirile de carburanți decât de extinderea războiului din Orientul Mijlociu

Scumpirile îngrijorează românii

Majoritatea românilor se simt afectați puternic de creșterile de prețuri și se tem de un impact al războiul din Iran asupra acestora și de o criză a carburanților, mai mult decât se tem de extinderea conflictului, potrivit Barometrului Poll/Int România realizat de Agenția de Rating Politic (ARP) în perioada 1-10 aprilie, conform Agerpres.ro.

Sondajul relevă că 52,0% dintre români se simt foarte mult afectați de creșterea prețurilor la carburanți, 26,6% - mult afectați, 9,9% - puțin afectați, 3,8% - foarte puțin afectați, iar 7,7 % dintre intervievați nu știu sau nu au răspuns.

Conform cercetării, 21,13% dintre români se tem cel mai mult că războiul din Iran va declanșa o criză a energiei (petrol, gaz), 20,6% consideră că acest conflict va duce la creșteri de prețuri și inflație, iar 18,3% se tem că România va fi atrasă în conflict.

De asemenea, 7,6% dintre respondenți se tem că războiul va ajunge în Europa, 6,1% consideră că acesta va duce la prăbușirea ordinii globale bazate pe reguli, 5,2% se tem de prelungirea lui cu luni sau ani de zile, 4,8% de creșterea terorismului, 2,4% de criza umanitară din zona conflictului, iar 1,3% de perturbarea zborurilor globale.

12,4% dintre cei intervievați nu au știut să dea un răspuns referitor la cea mai mare temere legată de războiul din Iran

Întrebați dacă au fost „pentru” sau „împotriva” deciziei României de a permite forțelor militare SUA să disloce echipamente și militari în țara noastră în contextul războiului din Iran, 35,7% dintre cei intervievați nu au exprimat o opinie, 18,7% s-au declarat pentru, 32,2% împotrivă, iar 13,4% nu au știut să răspundă.

Sondajul a fost realizat cu interviuri administrate în panel online (CAWI) - 1.187 de interviuri cu populație cu vârsta peste 18 ani, reprezentativă la nivel național.

Metodologia folosită a fost de panel online, opt-in, cu ponderare two-phase weighting, pe variabilele vârstă, sex, educație, mediu de rezidență, regiune, utilizare internet, vot anterior, conform datelor oficiale INS și AEP. Eroarea statistică este de 2,8%.

Întrebările și indicatorii de risc socio-politic din acest raport aparțin ARP, sunt pentru informare publică, nu sunt comandați de un client sau partener.

