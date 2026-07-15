Implementarea reformelor din PNRR și reducerea deficitului bugetar, principalele provocări: Decizia agenției Fitch privind ratingul României, publicată la final de iulie

Agenţia Fitch Ratings a desfășurat, marți, o serie de evaluări a finanţelor României, iar situația bugetară nu este lipsită de provocări: respectarea calendarului de reforme asumate prin PNRR și reducerea deficitului bugetar rămân subiecte „fierbinți” pentru Guvern. Țara noastră riscă să piardă 6,5 miliarde de euro.

Implementarea reformelor din PNRR și reducerea deficitului bugetar, principalele provocări: Decizia agenției Fitch privind ratingul României, publicată la final de iulie|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

„Examen” financiar dificil pentru România.

Decizia agenției de evaluare financiară Fitch Ratings privind ratingul de credit suveran al României și perspectiva de țară va fi publicată oficial în data de 31 iulie 2026.

Cu o criză politică prelungită și un acord în aer pe proiectele asumate prin PNRR, România riscă să fie retrogradată în categoria „junk”. Chiar și în cazul amânării unei asemenea decizii, statul continuă să se confrunte cu două provocări majore: menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar și aplicarea reformelor asumate prin PNRR. În joc sunt peste 6 miliarde de euro, bani europeni.

Implementarea reformelor din PNRR și reducerea deficitului bugetar, principalele provocări: Decizia agenției Fitch privind ratingul României, publicată la final de iulie

Evaluarea financiară a început marți, când reprezentanții agenției Fitch s-au întâlnit cu responsabilii de la Ministerul de Finanțe, care au dat asigurări că reducerea deficitelor va continua.

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis experţilor Fitch că menținerea ratingului de țară este cvasinecesară pentru a nu scumpi creditele statului, care se împrumută la dobânzi uriașe.

„Menținerea ratingului de țară este obligatorie pentru stabilitatea financiară a României în această perioadă. Ratingul nu este doar un indicator tehnic: el influențează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie și capacitatea statului de a finanța investițiile și serviciile publice”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare.

Avertisment dur pentru România: poate pierde peste 6 miliarde de euro

În cadrul discuțiilor, experții Agenției de rating Fitch ar fi avertizat că, dacă Parlamentul nu adoptă până la sfârșitul lunii legile necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, România riscă să piardă aproximativ 6,5 miliarde de euro, dintre care aproape 5 miliarde de euro sunt granturi, iar 1,5 miliarde de euro reprezintă împrumuturi, notează Antena3CNN.

Avertismentul vine în contextul în care Fitch insistă asupra respectării țintei de deficit de 6,2%, nivel asumat de Guvern în acest an. În lipsa fondurilor din PNRR, respectarea țintei de deficit ar putea deveni posibilă doar prin măsuri de ajustare mult mai dure, precum amânarea unor investiții publice, inclusiv proiecte majore de infrastructură, sau reducerea cheltuielilor de personal, inclusiv prin concedieri în sectorul bugetar.

Joi, evaluările financiare în cazul României vor continua și cu agenţia de rating Moody's.

Toate cele trei mari agenții de rating - S&P Global Ratings, Moody's și Fitch - au o perspectivă „negative” asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria „junk”, adică nerecomandat pentru investiții.

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