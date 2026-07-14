DEER, discuții aplicate cu autoritățile din Cluj pentru corelarea investițiilor în infrastructura energetică cu dezvoltarea comunităților. Mihaela Suciu: „Creștem capacitatea rețelei de distribuție prin investițiile pe care le realizăm”.

Dezvoltarea infrastructurii energetice din județul Cluj, extinderea și modernizarea rețelelor electrice, precum și provocările legate de racordarea noilor consumatori sunt câteva dintre temele abordate în cadrul unei noi întâlniri organizate de Distribuție Energie Electrică Romania cu autoritățile județene și locale.

DEER, discuții aplicate cu autoritățile din Cluj pentru corelarea investițiilor în infrastructura energetică cu dezvoltarea comunităților. Mihaela Suciu: „Creștem capacitatea rețelei de distribuție prin investițiile pe care le realizăm”.|Foto: DEER

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) a organizat marți, 14 iulie 2026, la Amfiteatrul Hotelului Univers T din Cluj-Napoca, cea de-a cincea întâlnire din seria de consultări dedicate consolidării colaborării cu autoritățile județene și locale din cele 18 județe în care compania își desfășoară activitatea.

În cadrul întâlnirii au participat prefectul Clujului Maria Forna, alături de reprezentanți ai instituțiilor locale și ai administrației publice. Din partea DEER au fost prezenți directorul general Mihaela Rodica Suciu, Dan Mateaș, director Direcția Dezvoltare Rețea, Marius Ceteraș, Director Direcția Management Acces la Rețea, Ovidiu Popescu, Directorul Sucursalei Cluj-Napoca, împreună cu specialiști ai companiei|Sursa: DEER|Foto: DEER

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației județene, primari din județul Cluj și conducerea companiei, într-un demers orientat spre corelarea planurilor de dezvoltare ale comunităților cu programele de investiții în infrastructura de distribuție a energiei electrice – o condiție esențială pentru susținerea dezvoltării economice, atragerea investițiilor și creșterea calității vieții.

DEER, discuții aplicate cu autoritățile din Cluj pentru corelarea investițiilor în infrastructura energetică cu dezvoltarea comunităților. Mihaela Suciu: „Creștem capacitatea rețelei de distribuție prin investițiile pe care le realizăm”.

În cadrul întâlnirii, principalele teme de discuție au vizat dezvoltarea infrastructurii energetice necesare susținerii ritmului accelerat de dezvoltare al județului Cluj, investițiile strategice realizate de DEER în rețeaua de distribuție, proiectele stațiilor de transformare Someșeni și Florești, extinderea și modernizarea rețelelor electrice, precum și provocările legate de racordarea noilor consumatori și a investițiilor aflate în dezvoltare.

Participanții au subliniat necesitatea unei planificări comune între autoritățile locale și operatorul de distribuție, astfel încât dezvoltarea comunităților să fie susținută de o infrastructură energetică modernă și dimensionată corespunzător.

„Clujul și zona metropolitană traversează o perioadă de dezvoltare accelerată, iar infrastructura energetică trebuie să țină pasul cu această evoluție. Prin investițiile pe care le realizăm, ne propunem să creștem capacitatea rețelei de distribuție și să oferim un cadru sigur pentru dezvoltarea comunităților și atragerea de noi investiții.

Mihaela Suciu, director general DEER, în cadrul discuțiilor de la Cluj: „Creștem capacitatea rețelei de distribuție prin investițiile pe care le realizăm”.|Foto: DEER

Proiectele stațiilor Someșeni și Florești reprezintă investiții strategice pentru această regiune și vor contribui la creșterea rezilienței și performanței rețelei. În același timp, este important să înțelegem că modernizarea infrastructurii energetice presupune parcurgerea unor etape reglementate și complexe, însă fiecare dintre acestea este necesară pentru implementarea unor investiții durabile și de calitate. Totodată, considerăm că dialogul permanent cu autoritățile locale este esențial pentru identificarea și soluționarea cât mai eficientă a situațiilor punctuale care pot apărea pe parcursul implementării proiectelor. Numai printr-o colaborare strânsă între toate părțile implicate putem răspunde mai bine nevoilor comunităților și putem susține dezvoltarea lor pe termen lung”, a declarat Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER.

Consultări preliminare pentru solicitările de racordare

Un subiect important al discuțiilor l-a reprezentat gestionarea solicitărilor de racordare pentru puteri foarte mari care depășesc, în unele cazuri, necesarul real al proiectelor și pot conduce la costuri suplimentare atât pentru investitori, cât și pentru dezvoltarea infrastructurii de distribuție. În acest context, reprezentanții DEER au recomandat autorităților locale și dezvoltatorilor să consulte operatorul de distribuție încă din etapa de pregătire a proiectelor, astfel încât soluțiile tehnice și economice să fie stabilite într-un mod eficient și sustenabil.

DEER, discuții aplicate cu autoritățile din Cluj pentru corelarea investițiilor în infrastructura energetică cu dezvoltarea comunităților|Foto: DEER

Participanții au discutat, de asemenea, despre provocările asociate modernizării și întăririi rețelelor electrice, investiții care necesită planificare multianuală, resurse importante și o bună corelare cu strategiile de dezvoltare urbană și economică ale comunităților.

Extinderea rețelelor electrice în noile zone de dezvoltare rezidențială

Un alt subiect de interes a vizat extinderea rețelelor electrice în noile zone de dezvoltare rezidențială și în intravilanul localităților, fiind evidențiată necesitatea unei colaborări permanente între administrațiile locale și operatorul de distribuție pentru identificarea celor mai bune soluții tehnice și administrative.

În cadrul întâlnirii a fost abordată și problematica consumurilor frauduloase de energie electrică, fiind subliniat rolul important al autorităților locale și al comunităților în combaterea acestui fenomen, care afectează siguranța utilizatorilor, funcționarea instalațiilor electrice, calitatea serviciului de distribuție și generează costuri suplimentare pentru întregul sistem energetic.

DEER Cluj-Napoca, investiții de peste 228 de milioane de lei în modernizarea rețelei electrice

În perioada 2022–2025, Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Cluj-Napoca a realizat investiții de modernizare și dezvoltare a rețelei electrice în valoare de 228,53 milioane de lei, dintre care 134,03 milioane lei au fost alocate în perioada 2024–2025, reflectând angajamentul companiei pentru creșterea fiabilității rețelei și îmbunătățirea calității serviciului de distribuție.

Dezvoltarea comunităților și buna funcționare a economiei locale depind în mod direct de existența unei infrastructuri energetice moderne și de capacitatea operatorului de distribuție de a răspunde eficient solicitărilor de racordare. Din această perspectivă, activitatea DEER depășește componenta tehnică a investițiilor și a avizării, contribuind în mod direct la dezvoltarea localităților, la realizarea investițiilor și la îmbunătățirea calității vieții utilizatorilor.

Întâlnirea de la Cluj-Napoca continuă seria consultărilor regionale prin care DEER își propune să consolideze parteneriatul cu autoritățile județene și locale, promovând un dialog deschis, transparent și orientat spre soluții.

Obiectivul comun rămâne dezvoltarea unei infrastructuri energetice moderne, sigure și reziliente, capabile să susțină dezvoltarea economică și socială a comunităților și să răspundă cerințelor actuale și viitoare ale utilizatorilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: