Trump i-a plătit 5,6 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll în urma condamnării pentru agresiune sexuală

Donald Trump i-a plătit 5,6 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll în dosarul agresiunii sexuale, însă urmează o altă notă de plată semnificativă: 83,3 milioane de dolari, în urma unei alte hotărâri definitive, într-un alt proces cu acuzații similare.

Trump i-a plătit 5,6 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll în urma condamnării pentru agresiune sexuală| Foto: DepositPhotos.com

Președintele american Donald Trump i-a plătit scriitoarei Jean Carroll daune morale de 5,6 milioane de dolari, după ce el a fost condamnat definitiv într-un proces civil pentru agresiune sexuală și defăimare.

Trump mai are să-i plătească încă 83,3 milioane de dolari, în urma unei alte hotărâri de asemenea definitive într-un alt proces cu acuzații similare, relatează agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres.ro

Trump i-a plătit 5,6 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll în urma condamnării pentru agresiune sexuală

„Suntem încântați să anunțăm astăzi că ea a primit plata unei sume de 5,6 milioane, care corespunde compensațiilor și dobânzilor” decise de instanță în luna mai 2023, a declarat avocata lui Jean Carroll, Roberta Kaplan.

Curtea Supremă a refuzat recursul formulat de Trump

Curtea Supremă a SUA a refuzat la sfârșitul lunii iunie să admită examinarea recursului formulat de președintele Donald Trump împotriva condamnării sale într-un proces civil la plata unor daune morale de 5 milioane de dolari către scriitoarea fostă jurnalistă Jean Carroll, care l-a acuzat de agresiune sexuală și defăimare.

Prin refuzul examinării recursului, hotărârea deja pronunță în apel de o instanță inferioară a rămas definitivă, astfel că săptămâna trecută un judecător federal a dispus plata compensațiilor.

Acuzații grave în dosar

Potrivit versiunii lui Jean Carroll, acum în vârstă de 82 de ani și care a fost jurnalistă la revista de modă Elle, Trump ar fi violat-o în anul 1996 într-o cabină de probă a unui magazin din Manhattan. Însă actualul președinte a susținut că acuzația este o farsă și a negat inclusiv că ar fi cunoscut-o vreodată pe Jean Carroll.

Trump fost condamnat în luna mai 2023 la plata a cinci milioane de dolari către reclamantă, dar a formulat recurs. Instanța care a judecat recursul nu a probat infracțiunea de viol, dar a menținut sentința anterioară și i-a dispus lui Trump să-i plătească lui Jean Carroll 2,02 milioane de dolari pentru agresiune sexuală și 2,98 de milioane pentru defăimare.

În lipsa probelor, instanța s-a bazat pe o înregistrare audio apărută în campania electorală pentru alegerile câștigate de Trump în 2016 și în care el s-a lăudat că a agresat sexual femei. Coroborând această înregistrare cu acuzații asemănătoare formulate de alte două femei, Jessica Leeds și Natasha Stoynoff, tribunalul a estimat rezonabil să considere că Trump „s-a comportat într-o manieră similară cu alte femei, un tipar de contacte fizice abrupte și neconsimțite față de femei pe care abia le cunoștea”.

Plată uriașă într-un alt proces: 83,3 milioane de dolari

Într-un proces separat, deschis de Jean Carroll împotriva lui Donald Trump tot pentru defăimare pe același subiect, după ce el a continuat să nege faptele chiar și după verdictul din primul proces, actualul președinte a fost condamnat în ianuarie 2024 să-i plătească reclamantei o despăgubire încă și mai mare, de 83,3 milioane de dolari, hotărâre de asemenea confirmată în apel.

Președintele nu a efectuat deocamdată nicio plată în urma acestei a doua decizii, plata anunțată marți referindu-se doar la hotărârea din primul proces.

Trump a susținut la ambele procese că nu o cunoaște pe Carroll, că ea oricum nu este „genul lui”, că este „nebună” și că a fabricat acuzațiile de viol pentru a-și promova cartea de memorii.

Între timp, după ce Trump a revenit la Casa Albă, Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă penală împotriva lui Jean Carroll, potrivit relatărilor din luna mai ale mai multor mass-media americane. Ancheta urmărește să stabilească dacă autoarea a mințit sub jurământ în depozițiile din cele două procese civile pe care le-a deschis împotriva președintelui, au relatat CNN și New York Times, citând surse apropiate cazului.

Potrivit CNN, procurorii se bazează pe o declarație în care Jean Carroll a susținut că nu a primit nicio finanțare externă, dar ulterior s-a confirmat că miliardarul Reid Hoffman i-a plătit o parte din cheltuielile de judecată.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: