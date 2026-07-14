Doar 20% dintre orașele românești și-au îmbunătățit serviciile de e-guvernare în ultimii 6 ani: Cluj-Napoca, lider la digitalizare

Doar 1 din 5 orașe din România și-a îmbunătățit constant serviciile digitale în ultimii ani, potrivit unui studiu realizat de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (UBB). „Digitalizarea administrației locale nu este nicidecum un proces ireversibil, ci unul care trebuie întreținut permanent”, spune prodecanul FSPAC, profesorul Nicolae Urs.

Doar 20% dintre orașele românești și-au îmbunătățit serviciile de e-guvernare în ultimii 6 ani: Cluj-Napoca, lider la digitalizare|Foto: monitorulcj.ro

Doar 1 din 5 orașe din România și-a îmbunătățit constant serviciile digitale în ultimii ani, arată un studiu realizat de cercetătorii Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB), care au lansat marți, 14 iulie 2026, platforma publică www.orase-digitale.ro, unde cetățenii pot compara evoluția digitalizării celor 325 de orașe și municipii din România.

Doar 20% dintre orașele românești și-au îmbunătățit serviciile de e-guvernare în ultimii 6 ani: Cluj-Napoca, lider la digitalizare

Studiul realizat de echipa FSPAC reprezintă cea mai amplă cercetare longitudinală dedicată digitalizării administrației publice locale din România și arată că, în perioada 2020 - 2026, doar unul din cinci orașe și-a îmbunătățit constant serviciile digitale, în timp ce majoritatea localităților au înregistrat cel puțin o stagnare după progresele realizate până în 2023.

Clujul, lider național la digitalizare|Sursa: orașe-digitale.ro

Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul a șase ani și a evaluat toate cele 325 de orașe și municipii din România utilizând un instrument unic la nivel național, aplicat în trei valuri de măsurare (2020, 2023 și 2026). Evaluarea a vizat 46 de indicatori grupați în cinci categorii: securitate și confidențialitate, ergonomie, conținut, servicii online și participare.

Studiul reprezintă primul instrument longitudinal de acest tip dedicat administrației locale din România.

Progrese și vulnerabilități în procesul de digitalizare

Rezultatele sunt relevante mai ales în contextul în care România a investit, în ultimii ani, resurse importante în digitalizarea administrației publice, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar calitatea serviciilor publice digitale continuă să reprezinte o provocare recunoscută la nivel european.

Doar 1 din 5 orașe din România și-a îmbunătățit constant serviciile digitale în ultimii ani. „Digitalizarea administrației locale nu este nicidecum un proces ireversibil, ci unul care trebuie întreținut permanent”, spune prodecanul FSPAC, profesorul Nicolae Urs.|Foto: FSPAC - UBB

Rezultatele cercetării evidențiază atât progrese, cât și vulnerabilități ale procesului de digitalizare la nivelul orașelor românești:

*doar 67 de orașe (21%) au înregistrat o evoluție pozitivă în ambele intervale analizate (2020 - 2023 și 2023 - 2026);

*aproape șase din zece orașe (59%) au progresat până în anul 2023, după care au înregistrat un regres;

*cele mai importante îmbunătățiri apar în domeniile în care există constrângeri externe, precum securitatea și serviciile online, respectiv cadrul legislativ și politicile europene;

*categoriile opționale, precum participarea cetățenilor și calitatea conținutului publicat online, au scăzut față de nivelul atins în 2023;

*dezvoltarea serviciilor online a fost susținută de platforme comune, precum Ghișeul.ro, și de soluțiile oferite de furnizori privați.

„Datele arată că digitalizarea administrației locale nu este nicidecum un proces ireversibil sau un progres care se realizează automat, ci unul care trebuie întreținut permanent. Între 2020 și 2026, majoritatea orașelor au urcat, apoi au coborât, fapt care arată că dezvoltarea serviciilor digitale are nevoie de continuitate, actualizare, mentenanță și investiții constante. În caz contrar, investițiile și dezvoltările realizate într-o etapă pot fi pierdute într-un singur ciclu electoral. Platforma orase-digitale.ro oferă tuturor acces la aceste date și creează un instrument transparent de monitorizare și comparație între orașe”, explică prodecanul FSPAC, conf. univ. dr. Nicolae Urs, coordonatorul studiului.

Platforma dezvoltată de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării permite oricărui utilizator să consulte rezultatele fiecărui oraș, să compare evoluția acestuia în timp și să descarce gratuit întreaga bază de date, împreună cu metodologia de cercetare.

Spre deosebire de evaluările bazate pe strategii, bugete sau obiective asumate, indexul realizat de cercetătorii FSPAC-UBB măsoară experiența concretă a cetățeanului, analizând serviciile digitale disponibile în fiecare oraș din România.

Următorul val de măsurare este programat pentru 2029, când echipa de cercetare va putea evalua dacă regresul înregistrat în anul 2026 reprezintă începutul unui declin sau doar o etapă de recalibrare.

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