FOTO | O tribună a stadionului din Gherla a fost vandalizată din nou! Primăria a anunțat ce măsuri vor fi luate și de ce nu s-au aplicat sancțiuni în trecut

Tribuna 1 a stadionului Municipal din Gherla a fost vandalizată din nou în timpul nopții de luni spre marți.

O tribună a stadionului din Gherla a fost vandalizată / Foto: Vlad Bărbos Facebook

O tribună a stadionului pe care Atletic Olimpia, echipă care a evoluat până în sezonul trecut în Superliga Feminină, își dispută meciurile oficiale de pe teren propriu a fost din nou victima vandalizată în toiul nopții.

La doar doi ani distanță de la recondiționare, nu mai puțin de 13 scaune din Tribuna 1 a arenei sunt acum rupte. Ultimul act de vandalism a avut loc în noaptea de luni spre marți, iar pagubele au fost constatate de către viceprimarul orașului, Vlad Bărbos, cel care a publicat imaginile pe pagina personală de Facebook.

Contactat de către monitorulcj.ro, el a anunțat ce măsuri vor fi luate pentru ca astfel de întâmplări să nu mai aibă loc în oraș. „Nu e o pagubă foarte mare din punct de vedere financiar pentru că acele scaune au fost primite gratuit și doar au fost montate. Nu e prima dată când se întâmplă acest lucru, au mai fost vandalizate, e un comportament destul de serios.

Noi am închis și închidem intrarea în Tribună, dar se pare că au alte căi de acces acele persoane. Am anunțat Poliția Locală, acum vom anunța din nou, pentru a patrula mai des prin zonă. Urmează a fi montate camere de supraveghere pentru a vedea, de acum înainte, cine face astfel de lucruri.

Acum nu sunt camere. Sperăm ca cei în cauză să nu scape nepedepsiți, de-asta am făcut și acea postare pe Facebook, poate cineva a văzut și îi vom identifica. Din păcate, astfel de evenimente în acea zonă sunt cam dese, nu prea face nimic nici Poliția. Am avut probleme asemănătoare și la terenul de sport, au fost rupte scaune de plastic, la locurile de joacă din zonă au fost incidente, toboganele fiind vandalizate, crăpate, rupte.

Nu putem pune camere la fiecare colț de stradă și nici un om să stea în permanență de supraveghere. Sperăm să-i identificăm și să luăm măsuri, iar dacă sunt minori, să se găsească soluții și să-i pedepsim corespunzător.”, a spus Vlad Bărbos.

Când au fost identificați făptașii, Judecătoria i-a scăpat!

Nu este pentru prima dată când astfel de evenimente au loc. În trecut, tot după acte asemănătoare de vandalism, făptașii au fost identificați de către autorități, însă Judecătoria din oraș i-a scăpat. Motivul? Prejudiciul a fost prea mic pentru a putea fi aplicate măsuri.

„Stadionul nu poate fi închis complet pentru că pe pista din jurul terenului se aleargă, unii fac sport, alții se pregătesc pentru concursuri, admiteri. Uneori se aleargă până seara târziu, de-asta nu am închis accesul complet, iar ca poartă să fie închisă la ore târzii, trebuie să fie acolo un administrator.

Cei șapte ani de acasă se văd acum din ce în ce mai tare. Și dacă punem camere s-ar putea să fie probleme. Dacă Judecătoria consideră că nu e un prejudiciu semnificativ, tot așa se va soluționa.

Trebuie să fie legea un pic mai aspră pentru că nu e prima dată, în trecut au fost chiar identificați agresorii, dar dacă Judecătoria consideră că prejudiciul e prea mic, atunci se închide cazul fără să se facă nimic.”, a încheiat Vlad Bărbos.

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