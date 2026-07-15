Sesizarea Guvernului privind restanțele salariale de 4,8 miliarde de lei ale magistraților, pe masa judecătorilor CCR

Curtea Constituțională va dezbate, joi, sesizarea Guvernului privind conflictul cu Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, privind litigiul restanțelor salariale de 4,8 miliarde de lei pentru magistrați.

Sesizarea Guvernului privind restanțele salariale de 4,8 miliarde de lei ale magistraților, pe masa judecătorilor CCR| Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea Constituțională a României (CCR) va dezbate joi, 16 iulie, sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților de 4,8 miliarde de lei.

Instanța Supremă a acționat Guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță pentru neplata restanțelor salariale apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

Sesizarea Guvernului privind restanțele salariale de 4,8 miliarde de lei ale magistraților, pe masa judecătorilor CCR

La finalul lunii martie, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru amânarea plății unor drepturi salariale restante ale magistraților.

Deși miza este una bugetară majoră, instanța a calificat cauza drept urgentă și a fixat un termen unic de judecată.

De la introducerea cererii în 30 martie 2026 și până la pronunțare a trecut puțin peste o lună: prin hotărârea din 5 mai 2026, Curtea de Apel București a admis acțiunea și a obligat Guvernul României și Ministerul Finanțelor la emiterea actelor și efectuarea demersurilor bugetare necesare alocării integrale a sumelor, sub sancțiunea unor penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere.

Împotriva acestei hotărâri Ministerul Finanțelor a formulat recurs.

În contextul în care există un risc susținut ca Guvernul să fie obligat la plata restanelor salariale pentru magistrați, în cazul rămânerii definitive a hotărârii Curții de Apel București, Executivul a sesizat CCR.

În sesizarea adresată CCR, Executivul susține că instanțele judecătorești nu pot decide modul în care sunt repartizate resursele bugetului de stat.

„Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan în urma deciziei de sesizare a Curții Constituționale.

În 5 mai, atunci când a admis acțiunea Înaltei Curți, Curtea de de Apel București a stabilit un termen de executare de zece zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: