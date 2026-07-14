Aeroportul Internațional Cluj a recepționat aeronava McDonnell Douglas MD-83, destinată pregătirii practice a personalului. David Ciceo: „Un proiect esențial pentru menținerea nivelului ridicat de siguranță operațională”.

Aeroportul Internațional Cluj a recepționat prima componentă a aeronavei de tip McDonnell Douglas MD-83, achiziționată în cadrul unui proiect de investiții destinat dezvoltării infrastructurii de instruire și consolidării nivelului de siguranță operațională.

Aeroportul Internațional Cluj a recepționat aeronava McDonnell Douglas MD-83, destinată pregătirii practice a personalului. David Ciceo: „Un proiect esențial pentru menținerea nivelului ridicat de siguranță operațională”.|Foto: Aeroportul Internațional Cluj

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a recepționat în noaptea de 13 spre 14 iulie prima componentă a aeronavei de tip McDonnell Douglas MD-83 – fuselajul, achiziționată în cadrul unui proiect de investiții destinat dezvoltării infrastructurii de instruire și consolidării nivelului de siguranță operațională.

Aeroportul Internațional Cluj a recepționat aeronava McDonnell Douglas MD-83, destinată pregătirii practice a personalului|Foto: Aeroportul Internațional Cluj

Livrarea și recepția integrală a aeronavei vor fi finalizate în următoarele săptămâni, odată cu sosirea celorlalte componente.

Aeroportul Internațional Cluj a recepționat aeronava McDonnell Douglas MD-83, destinată pregătirii practice a personalului. David Ciceo: „Un proiect esențial pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță operațională”.

Investiția, în valoare de aproximativ 460.000 de lei, contribuie la dezvoltarea pregătirii practice a personalului aeroportuar și la consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență, sprijinind respectarea cerințelor prevăzute de regulamentul european privind cerințele tehnice și procedurile administrative aplicabile aerodromurilor.

„Recepționarea primelor componente ale aeronavei marchează o etapă importantă în implementarea acestui proiect de investiții, care va consolida capacitatea de pregătire operațională a Aeroportului Internațional Cluj.

Exerciții operaționale și de intervenție la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj prin noua investiție susținută de Consiliul Județean Cluj - aeronava McDonnell Douglas MD-83, destinată pregătirii practice a personalului|Foto: Aeroportul Internațional Cluj

În aviație, pregătirea practică și exercițiile desfășurate în condiții cât mai apropiate de realitate sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță operațională. După finalizarea procesului de recepție și montaj, aeronava va permite desfășurarea unor exerciții complexe pentru personalul aeroportuar și pentru toate instituțiile partenere, contribuind la perfecționarea pregătirii profesionale și la consolidarea capacității de intervenție în orice situație operațională sau de urgență”, a declarant directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo.

Aeronava va fi utilizată exclusiv pentru activități de instruire și exerciții operaționale, oferind posibilitatea desfășurării unor programe practice în condiții foarte apropiate de cele întâlnite în activitatea aeroportuară curentă.

Noua facilitate va permite perfecționarea continuă a personalului și desfășurarea unor exerciții complexe împreună cu instituțiile și structurile partenere, pentru gestionarea eficientă a situațiilor de criză, a situațiilor de urgență și a evenimentelor specifice aviației civile.

„Această investiție reprezintă încă un pas important în consolidarea infrastructurii de siguranță a Aeroportului Internațional Cluj. Odată cu finalizarea procesului de livrare și montaj, aeronava va constitui o platformă modernă de instruire, destinată desfășurării unor exerciții complexe și realiste pentru personalul aeroportuar și pentru toate structurile implicate în gestionarea situațiilor de urgență. Prin investiții de acest tip, Consiliul Județean Cluj dezvoltă nu doar infrastructura aeroportuară, ci și capacitatea operațională și nivelul de pregătire al echipelor care contribuie zi de zi la siguranța pasagerilor”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Prin intermediul acestei aeronave vor putea fi desfășurate programe de pregătire practică pentru o gamă largă de activități specifice exploatării aeroportuare, printre care:

*îndepărtarea în siguranță a aeronavelor imobilizate accidental;

*operațiuni de pushback și tractare a aeronavelor;

*activități de degivrare și antigivrare;

*poziționarea echipamentelor de handling și a scărilor de îmbarcare și debarcare;

*exerciții privind intervenția în cazul incidentelor și accidentelor aeronautice;

*simularea și gestionarea situațiilor de urgență și de criză;

*perfecționarea coordonării dintre toate structurile operative implicate în intervențiile aeroportuare.

Exerciții operaționale și de intervenție la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Exercițiile desfășurate pe o aeronavă reală vor contribui la perfecționarea procedurilor operaționale, la consolidarea cooperării dintre toate structurile implicate în intervențiile aeroportuare și la dezvoltarea capacității de reacție în situații complexe, în condiții cât mai apropiate de realitate.

Modelul McDonnell Douglas MD-83 oferă dimensiuni și caracteristici reprezentative pentru categoria aeronavelor comerciale utilizate în transportul de pasageri, fiind adecvat desfășurării unei game extinse de exerciții operaționale și de intervenție. Configurația sa permite simularea în condiții realiste a operațiunilor desfășurate zilnic pe platforma aeroportuară, oferind personalului un mediu de pregătire relevant pentru activitatea operațională curentă.

După recepționarea tuturor componentelor, finalizarea operațiunilor de montaj și amenajarea amplasamentului, aeronava va fi integrată în programul permanent de pregătire al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj și utilizată în cadrul exercițiilor periodice organizate împreună cu instituțiile și structurile partenere.

Prin această investiție, aeroportul își consolidează infrastructura dedicată pregătirii profesionale și capacitatea de a desfășura programe de instruire la standarde europene, contribuind la menținerea unui nivel ridicat al siguranței operaționale.

De altfel, în industria aviației, astfel de demersuri precum achizițiile de epave ce servesc unor scopuri diverse, sunt considerate a fi bune practici, fiind implementate deja şi alte de aeroporturi de la nivel mondial – Aeroportul Toronto Pearson (Toronto, Canada), George Bush Intercontinental Airport (Houston, S.U.A.) sau Aeroportul Leoš Janáček Ostrava (Ostrava, Cehia).

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