Deputatul Ovidiu Cîmpean, apel în cadrul reuniunii COSAC de la Dublin: „România trebuie să își ia în serios propria apărare”

Apărarea României nu înseamnă doar armată și armament, ci și reziliența în fața campaniilor de dezinformare și a ingerințelor străine. „Războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei nu s-a oprit nicio clipă”, spune deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL).

Deputatul Ovidiu Cîmpean, apel în cadrul reuniunii COSAC de la Dublin: „România trebuie să își ia în serios propria apărare”|Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

România, împreună cu statele Uniunii Europene, sunt chemate să-și ia în serios propria apărare.

Deputatul Ovidiu Cîmpean, apel în cadrul reuniunii COSAC de la Dublin: „România trebuie să își ia în serios propria apărare”|Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Este apelul lansat de deputatul liberal Ovidiu Cîmpean, la Dublin, în cadrul reuniunii președinților comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele naționale (COSAC).

Deputatul Ovidiu Cîmpean, apel în cadrul reuniunii COSAC de la Dublin: „România trebuie să își ia în serios propria apărare”

Atacurile cibernetice, dezinformarea și încercările de destabilizare reprezintă o problemă de securitate națională, mai ales pentru statele aflate la granița de est a Uniunii Europene, a semnalat deputatul Ovidiu Cîmpean, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților.

„Războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei nu s-a oprit nicio clipă.

La Dublin, la reuniunea președinților comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele naționale (COSAC), am discutat despre această amenințare în sesiunea dedicată rezilienței democratice, alături de comisarul european Michael McGrath”, notează parlamentarul clujean, care a lansat un apel la consolidarea mecanismelor de reziliență și apărare în fața tacticilor diversificate ale războiului hibrid coordonat de Moscova.

Reuniunea președinților comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele naționale (COSAC), Dublin|Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Apărarea României nu înseamnă doar armată și armament. Prin programul SAFE, România poate investi în apărare cibernetică și în protejarea infrastructurii critice și a sistemelor informatice de care depind energia, telecomunicațiile și serviciile publice.

„În același timp, Scutul european pentru democrație urmărește să consolideze reziliența în fața campaniilor de dezinformare, a ingerințelor străine și a încercărilor de influențare a proceselor democratice. Rusia trebuie să vadă concret că ingerințele sale eșuează”, a declarat deputatul Ovidiu Cîmpean.

„România, împreună cu celelalte state ale Uniunii Europene, trebuie să își ia în serios propria apărare”, a fost apelul lansat de liberalul clujean Ovidiu Cîmpean în cadrul reuniunii COSAC.

COSAC este o platformă ce reunește comisiile pentru afaceri europene ale parlamentelor naționale din Uniunea Europeană, structură ce are rolul de a coordona pozițiile parlamentare. Platforma reprezintă un spațiu eficient în care vocea parlamentelor naționale se face auzită în arhitectura decizională europeană.

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