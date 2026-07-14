Creșterea prețurilor la energie, o vulnerabilitate pentru România: Tranziția verde, soluția pentru reducerea dependenței energetice. Analiză UBB.

Scumpirea energiei din ultimii ani a scos în evidență una dintre principalele vulnerabilități ale economiei României și ale economiei europene: dependența de importurile de combustibili fosili. În România, prețul mediu al energiei electrice s-a triplat față de perioada de dinaintea pandemiei, pe fondul șocurilor energetice și al instabilității geopolitice.

Creșterea prețurilor la energie, o vulnerabilitate pentru România: Tranziția verde, soluția pentru reducerea dependenței energetice. Analiză UBB.| Foto: DepositPhotos.com

Pe fondul șocurilor energetice şi al instabilităţii geopolitice, preţul mediu al energiei electrice în România s-a triplat faţă de perioada de dinaintea pandemiei: a urcat de la 45 euro/MWh în perioada 2019-2020 la 136 euro/Mwh în perioada 2021-2025.

Totodată, scăderea costurilor tehnologiilor regenerabile face ca investițiile în energie verde să fie mai atractive decât în trecut, transformând accelerarea tranziției energetice într-o oportunitate pentru consolidarea securității energetice și creșterea competitivității economice, arată analiza realizată de economiștii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (UBB) în cadrul proiectului Romanian Economic Monitor.

Creșterea prețurilor la energie, o vulnerabilitate pentru România: Tranziția verde, soluția pentru reducerea dependenței energetice. Analiză UBB.

Conform analizei, în 2025, România a importat cu aproximativ 5 miliarde de euro mai multă energie decât a exportat, iar în UE importurile totale de energie au depășit exporturile cu circa 300 de miliarde de euro în același an – valori semnificative, reprezentând aproximativ 1-2% din PIB în ambele cazuri.

Sursa: Romanian Economic Monitor – Facebook

„România și UE sunt importatori neți de energie, ceea ce evidențiază dependența lor de importuri și vulnerabilitatea ridicată la riscurile geopolitice.

Investițiile în energie regenerabilă, în special în capacități eoliene și fotovoltaice, pot contribui la reducerea atât a prețurilor la energie, cât și a dependenței energetice a României și a întregii Uniuni Europene”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook de cercetătorii de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a Universității Babeș-Bolyai.

Vulnerabilitatea UE în fața șocurilor globale

Probabilitatea ca aceste crize internaționale să continue și să se repete în viitor este ridicată. Astfel, deși conflictele și războaiele reduc comerțul internațional, marile puteri economice și militare sunt mai puțin vulnerabile la șocurile energetice decât țările UE, potrivit economoștilor clujeni.

Rusia, de exemplu, este un exportator major de energie la nivel global datorită rezervelor sale importante de gaze naturale și țiței, în timp ce SUA au devenit un exportator net de energie datorită „revoluției de șist” și a dezvoltării exploatărilor de gaze și de petrol de șist.

China rămâne un importator major de energie, însă rezervele sale importante de cărbune și dezvoltarea rapidă a capacităților de energie regenerabilă îi pot reduce dependența de importuri pe termen lung. În plus, relațiile cu parteneri precum Rusia și Iran îi asigură accesul la resursele energetice necesare economiei sale.

Spre exemplu, estimările cercetătorilor de la Institutul Kiel pentru Economia Mondială arată că efectele unui conflict în Iran asupra economiei SUA sunt reduse, în timp ce economiile dependente de importuri – inclusiv cele europene – ar resimți mai puternic creșterea prețurilor la energie și la produse agricole. În mod similar, o eventuală reluare a importurilor de țiței și gaze din Rusia ar readuce Europa într-o poziție de dependență puternică.

Oportunitățile prezentate de tranziția verde

Autonomia energetică poate reprezenta o soluție la problema dependenței și a volatilității prețurilor energiei, potrivit analizei citate. Pe termen mediu și lung, menținerea competitivității și susținerea creșterii economice în România și în UE înseamnă și reducerea costurilor energiei. Astfel, accelerarea tranziției către surse de energie regenerabilă poate reprezenta o soluție pentru ambele provocări.

România a făcut pași în direcția tranziției energetice prin programe precum Casa Verde Fotovoltaice, însă accelerarea procesului depinde și de simplificarea procedurilor de autorizare pentru noi capacități solare și eoliene. În plus, extinderea rețelelor de energie va fi esențială pentru tranziție și va necesita investiții majore în infrastructură.

Totodată, dezvoltarea rețelelor de electricitate poate contribui la reducerea prețurilor energiei și la stimularea investițiilor private în surse regenerabile. Studiile științifice arată că integrarea rețelelor de energie solară în regiunile cu activitate economică intensă poate reduce costurile electricității și poate stimula investițiile private în noi capacități solare.

„Totuși, tranziția energetică nu elimină toate dependențele externe și nu garantează automat prețuri finale mai mici pentru toți consumatorii. Impactul său depinde și de structura pieței, nivelul investițiilor în infrastructură și de modul în care costurile sunt distribuite între gospodării, companii energetice și stat”, explică Levente Szász, coordonatorul echipei RoEM-UBB FSEGA

În același timp, extinderea infrastructurii de încărcare poate susține adoptarea lor în România și, implicit, reducerea dependenței de importurile de petrol. Stocarea energiei poate reduce o parte din problemele intermitenței, mai ales pe intervale scurte de timp, dar nu poate înlocui investițiile în rețele și interconectoare. Bateriile permit deplasarea energiei în timp, în timp ce rețelele permit transportul acesteia între regiuni.

Tranziția energetică poate contribui la reducerea dependenței energetice a României și a Europei, arată economiștii UBB. Susținută de investiții în rețele, capacități de stocare, eficiență energetică, flexibilitatea cererii, interconectoare regionale și diversificarea lanțurilor de aprovizionare, aceasta poate reduce expunerea la șocuri externe și poate contribui la diminuarea costurilor de producție și a volatilității prețurilor pe piețele angro.

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Foto: DepositPhotos.com

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