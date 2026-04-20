Analiză UBB. Cum afectează conflictul din Iran creșterea economică a României: inflație, reducerea exporturilor și incertitudini economice.

Conflictul din Iran pune presiune pe creșterea economică a României.

Prelungirea conflictului din Iran și riscurile asociate pentru aprovizionarea globală cu petrol generează efecte tot mai vizibile asupra economiilor europene, inclusiv asupra celei românești.

Scumpirea petrolului nu înseamnă doar facturi mai mari la energie, ci poate frâna întreaga economie, printr-un efect în lanț care pornește de la reducerea consumului și ajunge până la amânarea investițiilor, arată analiza realizată de economiștii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (UBB) în cadrul proiectului Romanian Economic Monitor.

Escaladarea războiului din Iran a determinat o reacție imediată a piețelor internaționale, efectul fiind vizibil în creșterea bruscă a prețului barilului de petrol, dar și a altor produse energetice.

La începutul lunii aprilie, Guvernul anunța primele măsuri pentru gestionarea crizei carburanților declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu: reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și o actualizare pe zi a prețurilor în benzinării.

Conflictul din Iran pune presiune pe creșterea economică a României, prin trei canale principale, semnalează analiza citată.

Inflația ridicată: scumpirea petrolului se transmite rapid în prețuri, erodând puterea de cumpărare și consumul.

Sursa: Romanian Economic Monitor

„Estimăm că fiecare creștere de 10% a prețului barilului de petrol Brent poate adăuga aproximativ 0,3 puncte procentuale la rata anuală a inflației din România”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook de cercetătorii de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a Universității Babeș-Bolyai.

Reducerea exporturilor: conflictul din Iran are un impact negativ și asupra economiilor din zona euro, principala piață de export a României.

Incertitudini economice: într-un climat volatil, companiile pot amâna sau reduce investițiile, iar gospodăriile devin mai prudente cu cheltuielile de consum.

În privința măsurilor de atenuare a crizei, specialiștii UBB apreciază că plafonarea prețurilor la carburanți prin limitarea adaosului comercial reprezintă doar o soluție pe termen scurt, menită să ofere companiilor și gospodăriilor un interval de adaptare la noua situație. Pe termen lung, însă, astfel de intervenții pot genera dezechilibre în piață, inclusiv riscuri de penurie a produselor, ceea ce le face nesustenabile.

Soluționarea durabilă a conflictului din Iran ar putea duce la stabilizarea piețelor energetice în aproximativ una sau două luni. Cu toate acestea, chiar și în cazul acestui scenariu optimist, precedentul creat de tensiunile geopolitice și geo-economice, asociat cu riscul perceput al unei reizbucniri a conflictului, ar putea continua să influențeze evoluția piețelor energetice, menționează sursa citată.

