Ce declin pentru Omrani! A fost pus pe liber de echipa din Liga a 2-a după ce a pierdut lupta cu kilogramele în timpul sezonului

Billel Omrani (33 de ani), fost jucător la CFR Cluj, este din nou liber de contract după ce înţelegerea sa cu Concordia Chiajna nu a mai fost prelungită.

Billel Omrani a rămas din nou fără echipă / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ce declin pentru Billel Omrani, fost jucător la CFR Cluj între 2016 și 2022!

Desemnat cel mai bun jucător străin în urmă cu şapte ani în ancheta Gazetei Sporturilor, fotbalistul algerian se zbate acum fără prea mare succes în subsolul ligii secunde din România.

Ultima oară sub contract cu Concordia Chiajna, echipă care a evoluat în play-out-ul Ligii a 2-a în ultima ediţie, Omrani este din nou fără echipă. A marcat de doar două ori în opt meciuri pentru ilfoveni, care au fost nemulţumit atât de randamentul său din timpul meciurilor, cât şi de viaţa sa extrasportivă.

Potrivit Liga 2-Pro Sport, fostul atacant de la CFR Cluj şi FCSB a pierdut constant lupta cu kilogramele cât timp a fost sub contract cu Concordia. Deşi clubul îi impusese să ajungă la 90 de kilograme, Omrani n-a putut avea mai puţin de 96, asta după ce se cântărea 99 de kilograme atunci când a semnat cu ilfovenii.

Astfel, conducerea din Chiajna a decis să nu prelungească contractul cu fotbalistul crescut de Marseille. Cea mai de succes perioadă din cariera lui Omrani a fost cât timp a jucat la CFR, alături de care a câştigat nu mai puţin de cinci titluri de campion între 2018 şi 2022 şi două Supercupe.

S-a despărţit de vişinii în 2022, iar apoi cariera sa a suferit un declin major. A mai bifat experienţe pentru FCSB, Petrolul, Wisla, Poli Iaşi, Karditsa şi Concordia.

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