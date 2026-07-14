Nicușor Dan merge la Kiev, la invitația lui Volodimir Zelenski

Administrația Prezidențială transmite că participarea șefului statului reconfirmă sprijinul României pentru Ucraina și angajamentul de a contribui la consolidarea securității în regiunea Mării Negre și în Europa de Sud-Est.

Președintele României, Nicușor Dan, va merge miercuri, 15 iulie, la Kiev. | Foto: presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, va merge miercuri, 15 iulie, la Kiev, unde va participa la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est.

Vizita are loc la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Administrația Prezidențială.

Summitul, lansat în 2023 în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, reprezintă o platformă regională dedicată sprijinirii Ucrainei și coordonării răspunsului statelor din regiune la efectele conflictului.

România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina

Potrivit Administrației Prezidențiale, participarea președintelui României demonstrează solidaritatea țării noastre cu Ucraina și susținerea independenței, suveranității și integrității teritoriale a statului vecin.

Cu această ocazie, Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua sprijinul acordat Ucrainei și de a contribui la consolidarea securității și rezilienței în regiunea Mării Negre și în Europa de Sud-Est.

Pe agenda summitului: securitate, energie și integrarea europeană

În cadrul reuniunii vor fi abordate teme precum securitatea regională, conectivitatea energetică și de infrastructură, reziliența în fața amenințărilor hibride, precum și susținerea parcursului european al Ucrainei și Republicii Moldova.

Nu este prima vizită a lui Nicușor Dan în Ucraina. Anul trecut, șeful statului a participat la un summit desfășurat la Odesa, organizat tot în contextul războiului din Ucraina.

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