Scumpirea energiei i-a făcut pe români să consume mai puțin curent electric

Consumul de energie electrică a scăzut în primele patru luni din 2026, în contextul în care prețul curentului electric a crescut cu peste 50% în ultimul an.

Consumul de energie electrică a scăzut în primele patru luni din 2026 | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Producția de energie a României a scăzut cu 1,5% în primele patru luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 2,7%, arată datele publicate, luni, de Institutul Național de Statistică (INS).

Românii consumă mai puțin curent electric din cauza scumpirilor

Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 16,533 miliarde kWh, cu 2,7% mai mic față de perioada precedentă a anului trecut, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,4%, iluminatul public a crescut cu 0,8%, iar consumul populației a scăzut cu 10,1%.

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Această statistică vine în contextul în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9% în luna mai 2026, iar energia a ocupat fotoliul de lider în topul scumpirilor din ultimul an.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), energia electrică s-a scumpit cu 55,49% în ultimul an.

Această scumpire vine după ce schema națională de plafonare a prețurilor la energie electrică a încetat la 30 iunie 2025.

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Foto: DepositPhotos.com

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