Comisia de Prognoză, previziuni sumbre pentru 2026: Creștere economică de doar 0,1%, inflație ascendentă și putere de cumpărare în scădere

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estimează pentru anul 2026 o scădere a creşterii economice de la 1% la 0,1% și inflație ascendentă. Astfel, salarile reale se vor menţine pe o traiectorie negativă din cauza inflației.

Comisia de Prognoză, previziuni sumbre pentru 2026: Creștere economică de doar 0,1%, inflație ascendentă și putere de cumpărare în scădere| Foto: monitorulcj.ro

Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a revizuit în sus, la 7,9%, estimările privind inflația medie anuală în 2026, cu 1,4% în creștere față de previziunile din toamnă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Tot în urcare, cu 1,7%, a fost revizuit indicele prețurilor de consum pentru sfârșitul anului, la 5,3%.

De asemenea, CNSP estimează pentru anul 2026 o scădere a creșterii economice cu 0,9 puncte procentuale, de la 1% în prognoza anterioară la 0,1%, ca urmare a condițiilor macroeconomice actuale.

Astfel, pentru 2026, Produsul Intern Brut este preconizat la 2.056 miliarde lei, față de 1.916 miliarde lei în 2025, se arată în Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2026 - 2029.

În acest context caracterizat de stagflație, adică o combinație periculoasă între stagnare economică și scumpiri accelerate, puterea de cumpărare a românilor va fi pe minus, chiar dacă câștigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze în 2026 cu 5,8%,

Comisia de Prognoză, previziuni sumbre pentru 2026: Creștere economică de doar 0,1%, inflație ascendentă și putere de cumpărare în scădere

Câștigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze în acest an până la un nivel de 9.217 lei (5,8%), ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale, însă câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor, se arată în Prognoza macroeconomică 2026 - 2029, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, citată de Agerpres.ro

„Ajustările salariale în anul 2026 vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal și de presiunile inflaționiste. Sectorul concurențial va avea un aport pozitiv asupra mediei salariale, prin retenția salariaților în industrii cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie 2025. Câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor. Deși ajustările la salariul minim brut aduc un impuls favorabil asupra veniturilor disponibile, efectul asupra puterii de cumpărare rămâne limitat”, menționează sursa citată.

Pentru anul 2026, Comisia de Prognoză estimează majorarea câștigului salarial mediu brut cu 5,8%, până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale.

„Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 cu 6,8%, până la un nivel de 4.325 lei, va stimula veniturile de bază pentru o parte semnificativă a forței de muncă, cu efect moderat asupra mediei generale, dar cu perspective de dinamizare a economiei (HG nr.146/2026)”, menționează CNSP.

În anul 2027, câștigurile salariale ar putea marca o relansare echilibrată peste inflație, dependentă de succesul consolidării fiscale și de reducerea presiunilor inflaționiste.

„Câștigurile salariale în prima parte a anului 2026 au evoluat moderat pe ansamblu, influențate de contrastul dintre stagnarea din sectorul bugetar și dinamica prudentă din cel privat. Cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice s-a menținut la același nivel cu luna decembrie 2025 (Legea nr. 141/2025). În acest context, al inflației ridicate (+9,6%), puterea de cumpărare determinată de câștigul salarial net real a suferit o reducere consistentă (-5,2%), efectul imediat fiind vizibil asupra reducerii PIB (-1,7%) și a consumului privat în primul trimestru”, explică CNSP.

Piața muncii în 2026: declin puternic al numărului de angajați

Începând cu a doua parte a anului 2025, piața muncii din România a fost caracterizată de o încetinire generală a recrutărilor și o prudență sporită a angajatorilor pe fondul climatului economic incert, estimările numărului mediu de salariați pentru anul 2026 indicând un declin de circa 28.000 de persoane, conducând la o creștere a ratei șomajului BIM până la 6,3%.

Anul 2026 a debutat cu o reducere semnificativă a efectivului de salariați, cu 60.000 de persoane în intervalul ianuarie - martie, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, cel mai mare declin, de peste 50.000 de persoane, provenind din industrie, care reprezintă în continuare un sector determinant. Numărul mediu de salariați este de 6.670.000, fiind estimată o creștere cu 0,6% în 2027, la 6.710.000, cu 1,1% în 2028, la 6.784.000, și cu 0,7% în 2029, la 6.830.000.

Anul acesta, populația ocupată totală este de 7.655.000 persoane, în scădere cu 0,5% raportat la 2025.

Pe termen mediu, conform prognozei, piața muncii va urma o traiectorie pozitivă, oferind perspective mai bune pentru toate categoriile salariale, astfel încât, în intervalul 2027 - 2029, populația ocupată va avansa cu un ritm mediu de 0,4%.

Banca Națională a României anticipează că rata anuală a inflației se va situa la 5,5% la sfârșitul anului curent, la 2,9% la finele anului 2027 și la 2,7% în luna martie 2028, conform Raportului trimestrial asupra inflației, ediția din mai 2026.

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