Comisia Europeană, avertisment pentru România: dezechilibre economice excesive și vulnerabilități grave. Recomandări pentru creșterea colectării taxelor și reducerea cheltuielilor bugetare.

România trebuie să continue eforturile de reducere a deficitului bugetar și de creștere a colectării taxelor, deopotrivă cu reformarea sistemului de pensii și a salarizării, potrivit raportului de țară publicat de Comisia Europeană.

omisia Europeană, avertisment pentru România: dezechilibre economice excesive și vulnerabilități grave. Recomandări pentru creșterea colectării taxelor și reducerea cheltuielilor bugetare.| Foto: gov.ro

Deși România a făcut eforturi politice și administrative susținute pentru reducerea deficitului bugetar și a deficitului de cont curent, prin intermediul pachetelor fiscale aplicate de Guvern, Comisia Europeană solicită continuarea reformelor de consolidare fiscală.

Reducerea cheltuielilor bugetare, creșterea nivelului de colectare a taxelor și reforma pensiilor sunt câteva dintre restanțele cu care se confruntă statul, potrivit raportului de țară publicat miercuri de Comisia Europeană.

Comisia Europeană, avertisment pentru România: dezechilibre economice excesive și vulnerabilități grave. Recomandări pentru creșterea colectării taxelor și reducerea cheltuielilor bugetare.

În ciuda eforturilor depuse, România are în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, chiar dacă în urma măsurilor fiscale acesta a fost redus cu 1,4%. Potrivit estimărilor, în 2026, România va avea un deficit de 6,2% din PIB.

Inflația: creșterea reală a PIB-ului și contribuțiilor|Sursa: Comisia Europeană

Totodată, datoria publică este în creștere și ar putea ajunge la 63,4% din PIB în 2027, avertizează Comisia Europeană în raportul citat.

De asemenea, gradul de colectare al TVA-ului (circa 30% din veniturile potențiale), al impozitului pe profit și al impozitării veniturilor este cel mai scăzut din UE. Creșterea colectării taxelor reprezintă una dintre priorități pentru România în demersul de redresare economică, mai arată raportul citat.

Recomandările CE: România trebuie să continue reformele

În acest context, Comisia Europeană recomandă României să continue să respecte ratele maxime de creștere a cheltuielilor nete recomandate de Consiliu la 8 iulie 2025, să consolideze cheltuielile și pregătirea pentru apărare, precum și să se asigure că orice măsuri luate pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor la energie sunt temporare.

Reforma integrală a pensiilor și a salariilor din sectorul public

Statul trebuie să ia măsuri decisive suplimentare pentru a proteja sustenabilitatea finanțelor publice, inclusiv prin implementarea integrală a reformei pensiilor, să pună la punct și să implementeze o reformă a salariilor din sectorul public care să conducă la consolidarea fiscală și să crească gradul de colectare a taxelor, concentrându-se pe reducerea gap-ului la colectarea de TVA și a impozitului pe profit, care se situează în prezent la 30% și, respectiv, 44%, cele mai mari valori din UE.

De asemenea, Bruxelles-ul recomandă României să îmbunătățească calitatea și eficacitatea administrației publice la toate nivelurile, să consolideze implementarea cadrului de guvernanță corporativă la întreprinderile de stat, promovând în același timp eficiența economică și să faciliteze investițiile în infrastructura de mediu și în transportul durabil și sigur.

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