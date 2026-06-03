Economia României nu își mai revine în 2026. BERD estimează un declin.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a înrăutățit previziunile pentru evoluția economiei din România în 2026.

BERD estimează un declin pentru economia României în 2026 | Foto: monitorulcj.ro

BERD a înrăutățit previziunile privind evoluția economiei românești în 2026, indicând un declin de 0,2%, față de un avans 1,2% previzionat în februarie, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat de instituția financiară internațională, conform Agerpres.ro.

În 2027, PIB-ul României ar urma să înregistreze o expansiune de 1,8%, față de un avans de 2,2% previzionat anterior de BERD.

„În urma contractării economiei în primul trimestru din 2026, a scăderii consumului gospodăriilor și a producției industriale, previziunile privind PIB-ul au fost modificate, indicând un declin de 0,2% în 2026 și o creștere de 1,8% în 2027. Deși cheltuielile de consum vor rămâne constrânse de ajustările fiscale și de inflația ridicată, investițiile ar putea sprijini creșterea, condiționate de absorbția fondurilor europene din RRF (Facilitatea de redresare și reziliență) și redresarea încrederii companiilor. Riscurile de deteriorare rămân legate de potențialele deviații de la strategia de consolidare fiscală pe termen lung (orice deviere va furniza doar un ajutor pe termen scurt), de comerțul internațional volatil și de incertitudinile politice prelungite”, a avertizat BERD.

Cu un nivel de 0,7%, creșterea economiei în 2025 a fost în mare parte în linie cu cea din 2024, deși s-a modificat structura creșterii. Consumul privat aproape a stagnat, deoarece creșterea salariilor reale s-a redus de la 8% în 2024 la un declin de 5% la mijlocul anului trecut. Cheltuielile guvernamentale au scăzut în ritm anual cu 11% în ultimul trimestru din 2025, afectând evoluția economiei. În contrast, investițiile publice au totalizat 7% din PIB și au crescut exporturile nete, pe fondul majorării exporturilor de capital și de bunuri intermediare, se arată în raport.



Inflația a accelerat semnificativ în semestrul doi din 2025, la aproximativ 9,5%, după eliminarea, în iulie 2025, a plafonării prețului electricității, implementat alături de majorarea TVA și a accizelor. În aprilie 2026, inflația a crescut din nou, la aproape 11%, în urma prețurilor mai ridicate la energie. Ca rezultat, Banca Națională a României (BNR) a menținut rata dobânzii la 6,5% la începutul lui 2026. Deficitul guvernamental general s-a redus de la 9,3 din PIB în 2024 la 7,95 din PIB în 2025 și ar urma să scadă la 6,2 din PIB în 2026, previzionează instituția financiară internațională.

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