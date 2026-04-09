Economia României a crescut cu 0,7% în 2025: încetinire puternică pe final de an și estimări prudente pentru 2026
Avans modest pentru economia românească, anul trecut: estimări prudente pentru 2026|Foto: monitorulcj.ro
Economia României a avut o creștere modestă de 0,7% anul trecut, față de 2024.
Datele provizorii publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS) confirmă tabloul unei încetiniri accentuate în a doua jumătate a anului.
Produsul Intern Brut estimat pentru 2025 a ajuns la 1.916,4 miliarde lei prețuri curente.
Economia a continuat să se contracte în ultimul trimestru din 2025, astfel că România a înregistrat recesiune tehnică.
PIB-ul a scăzut cu 1,8% în trimestrul IV față de trimestrul III, pe seria ajustată sezonier, confirmând tendința negativă din a doua parte a anului. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 0,2%, pe seria brută şi o scădere de 1,4% pe seria ajustată sezonier, arată datele INS.
Produsul intern brut estimat pentru anul 2025 a fost de 1916404,9 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,7% faţă de anul 2024.
PIB-ul estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 573630,9 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,2% faţă de trimestrul IV 2024.
Datele statistice provizorii reflectă o contracție a economiei la finalul anului trecut, cu un debut dificil în 2026.
Economiștii UBB estimau la începutul lui 2026 un avans economic de 0,8 din PIB.
Recent, Banca Mondială și-a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluția economiei românești în acest an, de la 1,3% cât estima în ianuarie, până la 0,5%.
