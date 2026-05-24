Regizorul român Cristian Mungiu câștigă trofeul Palme d’Or la Festivalul de film de la Cannes

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or a Festivalul de Film de la Cannes. Este al doilea trofeu de acest fel câștigat de regizorul român.

Palme d'or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de la Cannes|Foto: Joachim Tournebize / FDC

Lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes.

Regizorul român Cristian Mungiu câștigă trofeul Palme d’Or la Festivalul de film de la Cannes

Regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit astfel cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d'Or - la 19 ani după victoria sa repurtată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” în 2007.

Cristian Mungiu a primit marele premiu de la actrița britanică Tilda Swinton, iar alături de el pe scenă s-au aflat actorii din rolurile principale, Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d'Or cu filmul „Fjord”

În filmul „Fjord”, o dramă despre complexitatea moralității, cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan și Renate Reinsve) se stabilește împreună cu cei cinci copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități.

Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube și a smartphone-urilor, și le critică credința religioasă.

Un mesaj pentru toleranță și empatie

„Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să îi punem în aplicare mai des”, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d'Or, potrivit Agerpres.ro

El a fost însoțit pe scenă de cei doi actori principali din film, Renate Reinsve și Sebastian Stan. „Va trebui să așteptăm 20 de ani ca să revedem aceste filme și să vedem care dintre ele au rezistat testului timpului”, a mai spus regizorul român.

„Într-o lume din ce în ce mai violentă și mai autoritară, în care speranța este considerată o slăbiciune, iar diferența o amenințare, acest festival țintește mai sus”, a declarat Tilda Swinton, în momentul în care a prezentat premiul final - trofeul Palme d'Or.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: